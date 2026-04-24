ECCELLENZA – Ultimo atto col fiato sospeso: verdetti salvezza e playout tra campo e tribunali

Ultimi 90 minuti in Eccellenza pugliese. Domenica prossima, dalle 16.30, in contemporanea, si giocheranno le partite della 38esima e ultima giornata che dovrà ufficializzare la composizione dell’unica semifinale playoff e delle squadre direttamente retrocesse e/o che saranno impegnate nei playout. Ricordiamo i verdetti sin qui registrati: Brindisi promosso in Serie D da vincitore del campionato; Bisceglie promosso in D da finalista di Coppa Italia Dilettanti (grazie alla vittoria del campionato di Eccellenza marchigiana del proprio avversario, il Montecchio Gallo); Foggia Incedit radiato dal campionato in corso d’opera; Virtus Mola e Gallipoli retrocesse direttamente; Polimnia retrocesso per la regola dei sette punti (è matematicamente terzultimo e, pur vincendo l’ultima e andando a 34, nel caso migliore non può ridurre il distacco dal Novoli, ora a 41, a meno di sette punti, come prescrive la regola).

TARANTO & CANOSA – Per i playoff, si giocherà direttamente la finale regionale tra Taranto e Canosa. L’ordine sarà deciso dalla classifica finale: chi ha più punti giocherà in casa la semifinale. Taranto e Canosa hanno entrambe 71 punti ma il Taranto è in vantaggio negli scontri diretti, avendone vinto uno e pareggiato l’altro.

BAGARRE PLAYOUT – Restano in gioco, dunque, Ugento, S. Massafra, Taurisano, Galatina e Novoli. Ugento e Novoli si affronteranno al “Comunale” di via Taurisano nell’ultima giornata; il Massafra andrà a far visita al Brilla Campi; il Taurisano al Bitonto; il Galatina ospiterà il Racale.

Il regolamento prevede che i playout saranno disputati secondo questi accoppiamenti (considerando virtualmente il Foggia Incedit al 20esimo posto): 12esima vs 17esima; 13esima vs 16esima; 14esima vs 15esima. Vige la regola dei sette punti: qualora tra la squadra che ha la miglior classifica e quella che ha la peggiore ci siano almeno sette punti di distacco, la migliore si salva e la peggiore retrocede senza giocare.

ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA LA PAROLA DEFINITIVA – Attenzione, però: sulla classifica finale pendono due giudizi della magistratura sportiva, quelli riguardanti la partita tra Racale e Novoli del 1° febbraio (reclamo del Racale, 1-3 sul campo) e quella tra il Massafra e il Brilla Campi del 14 dicembre 2025 (reclamo del Brilla Campi, 1-0 sul campo). Pertanto i verdetti che usciranno dalla classifica di domenica pomeriggio saranno ufficiosi e non ufficiali. Le decisioni dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana; la Lnd Puglia, in via cautelativa, non ha ufficializzato la data dei playout al contrario del playoff, fissati per il 10 maggio.

—

CLASSIFICA

1. Brindisi 83

2. Bisceglie (-1) 74

3. Taranto 71

4. Canosa 71

5. UC Bisceglie 52

6. N. Spinazzola 52

7. Atl. Acquaviva 51

8. A. Toma Maglie 51

9. Brilla Campi 47

10. Atl. Racale 44

11. Bitonto (-5) 44

12. Novoli 41

13. Galatina 40

14. Taurisano 38

15. S. Massafra (-1) 38

16. Ugento 37

17. Polimnia 31

18. Gallipoli (-1) 27

19. Virtus Mola 13

(20. Foggia Incedit radiato)

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 38 – 19ª rit. (ultima)

(26.04.2026 h 16.30)

Galatina-Atl. Racale

Atl. Acquaviva-Bisceglie

Virtus Mola-Brindisi

Taranto-Gallipoli

Ugento-Novoli

UC Bisceglie-N. Spinazzola

Canosa-Polimnia

Brilla Campi-S. Massafra

Bitonto-Taurisano

Riposa Maglie