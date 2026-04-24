TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 19.04.2026
Un solo squalificato dopo le gare della ventunesima giornata in Terza Categoria Lecce. Si tratta di Pietro Spagnolo (S. Veglie), fermato per un turno.
Domenica 26, dalle 16.30, si giocherà la 22esima giornata, undicesima di ritorno (S. Guagnano-S. Veglie è anticipata alle 10.30), Domenica 3 maggio, poi, si recupererà la 19esima, ottava di ritorno, per chiudere la stagione regolare che ha già laureato campione il Soccer Veglie, promosso in Seconda. Restano ancora in ballo i playoff che s’inaugureranno il 10 maggio con le semifinali per chiudersi il 17 con la finale.
Per ciò che concerne la Coppa Salento, questi sono gli accoppiamenti delle semifinali: Soccer Veglie-Atletico Copertino, Seclì-Alixias. Gare di andata il 24 maggio, ritorno il 31 e finale in campo neutro il 7 giugno.
Per il girone Maglie, infine, la finale tra Palmariggi e Salve si giocherà al Comunale di Palmariggi, domenica 26 aprile, partendo dalle ore 16.30. Per ciò che concerne la semifinale playoff, le decisioni del Giudice sportivo: inibizione per il dirigente del Neviano, Alessio Vantaggiato, per due giornate; una per il dirigente Mauro Antonaci; squalifica di due gare per Paolo Galante; quattro (2+2) per Antonio Giorgetta; tre per Pasquale Nassisi, tutti del Neviano.