MTB – Tra grotte, parchi e scogliere: la X-Legend incanta oltre 600 atleti. Tutti i campioni regionali Marathon per categoria

La X-Legend – Puglia International MTB (nuova denominazione della storica Castro Legend Cup) ha archiviato un’edizione trionfale, confermando la solidità organizzativa del Ciclo Club Spongano guidato da Giuseppe Maggiore. Il passaggio a gara internazionale UCI e lo spostamento della data in primavera si sono rivelate scelte vincenti, attirando oltre 600 partecipanti.

L’ambizione degli organizzatori non si ferma: è già stato annunciato un biennio di fuoco. Nel 2027 la gara ospiterà il Campionato Italiano FCI Marathon, mentre nel 2028 compirà il salto definitivo ospitando il Campionato Europeo Marathon (UEC).

La gara regina, la UCI Marathon di 65 km, ha visto il dominio del team Torpado Kenda FSA al maschile, con Jakob Dorigoni e Gioele De Cosmo arrivati in parata sul traguardo. Tra le donne, vittoria solitaria per Sandra Mairhofer, che ha preceduto Claudia Peretti e Adelheid Morath.

Nella categoria nazionale, si sono distinti atleti come Marzio Deho e Valeria Pizzimenti, mentre nella Point-to-Point hanno brillato Ivan Diomede e diversi campioni paralimpici (Panico, Parrotto, Di Leo).

Gli atleti hanno attraversato i luoghi più iconici del Parco Otranto-Leuca: dalla Grotta Zinzulusa al Faro di Punta Palascia, in un mix unico di sterrati tecnici e panorami costieri. L’evento ha inoltre assegnato i titoli di Campione Regionale Marathon FCI Puglia 2026, premiando eccellenze locali in tutte le categorie, dagli Under 23 (Jennifer Fosco e Marco Russo) fino ai Master (tra cui spiccano i pluripremiati del Team Eracle).

I CAMPIONI E LE CAMPIONESSE REGIONALI FCI PUGLIA 2026 MARATHON

Under 23 donne: Jennifer Fosco (Asd Puglia Challenge)

Master donne 2: Feliciana Berardi (Asd Grottaglie Bike)

Master donne 3: Giustina Lamanuzzi (Asd Sport For Fit)

Master donne 4: Marianna Greco (Asd Grottaglie Bike)

Master donne 5: Anna Ciccone (Team Eracle)

Master donne 6: Loretana De Iaco (FK Bike Scorrano)

Under 23 uomini: Marco Russo (Pro.Gi.T Cycling Team)

Elite sport: Pietro Elia (Team Eracle)

Master 1: Cristian Masciulli (Team Eracle)

Master 2: Antonio Vigoroso (Team Eracle)

Master 3: Antonio Notarpietro (Team Eracle)

Master 4: Claudio Leo (La bicicletta store.it)

Master 5: Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto)

Master 6: Luigi Stomeo (Maglie Bike)

Master 7: Luciano De Donno (Maglie Bike)

Master 8: Nicola Riganti (Asd Puglia Challenge)

Master 9: Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)