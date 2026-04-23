foto: Santoro e il suo team
BOXE – Santoro è senza tempo: a 43 anni conquista il titolo Intercontinentale IBE
Il pugilato leccese scrive una nuova, indelebile pagina di storia grazie ad Antonio Santoro. Domenica scorsa, sul ring di Villabate (Palermo), il boxeur classe ’82 ha conquistato il titolo Intercontinentale IBE dei pesi medi, travolgendo il rivale Marcelo Bzowoski per KO tecnico già nel corso del primo round.
Per l’atleta salentino si tratta della seconda cintura vinta in pochi mesi, dopo il titolo Internazionale IBE Local, a conferma di una seconda giovinezza sportiva sotto l’ala del manager Davide Giordano (GbC Promotion).
Il successo assume un valore ancora più significativo per il cambio di categoria: per la prima volta, infatti, “El Dynamite” ha combattuto nei pesi medi (limite 72,5 kg). Una scelta che ne ha esaltato la potenza, permettendogli di annichilire l’avversario con una serie di colpi chirurgici.
Con questa vittoria, l’unico professionista della città di Lecce aggiorna il suo invidiabile score a 19 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, consolidando il suo ruolo di icona della “nobile arte” salentina a livello internazionale.