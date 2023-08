LA CRONACA – La testa di Krstovic fa gioire al Lecce. A Firenze pari che sa di impresa

Un Lecce di rincorsa riesce a rimontare due gol alla Fiorentina, fermata sul 2-2 tra le mura amiche. I salentini partono malissimo ed hanno bisogno dell’intervallo per riprendersi, fino a conquistare un punto preziosissimo. Ora la classifica recita un’ottima quota quattro.

D’Aversa dà fiducia al 4-2-3-1 che ha battuto la Lazio cambiando solo Dorgu con Gallo. Per Italiano modulo speculare ed un po’ di turnover rispetto all’esordio, con inserimento dal primo turno in particolare di Duncan, Sottil e Beltran. Avvio di gara che gela il Lecce, battuto di fatto alla prima avanzata viola. Minuto tre, corner di Duncan e colpo di testa vincente di Gonzalez complice la deviazione di Ramadani. I salentini provano a reagire subito riuscendo solo ad avanzare il proprio raggio d’azione, dimostra evanescenza negli ultimi venti metri. Al 16′ così riecco la Fiorentina pericolosa con una punizione di Sottil parata con sicurezza da Falcone. Il Lecce non c’è ed al minuto venticinque ecco anche il raddoppio viola dopo un’azione elaborata che non registra la minima opposizione della fase difensiva giallorossa. Così Beltran riceve solo sulla destra, mira in mezzo e trova la testa di un solissimo Duncan che raddoppia. Le prime conclusioni giallorosse sono al 35′: due destri di fila, abbastanza pretenziosi, respinti dalla retroguardia toscana. La Fiorentina gioca ed il Lecce sta a guardare, rischiando di prendere il terzo gol al 42′ con Duncan che si infila solitario sull’assist di Gonzalez calciando sul palo esterno.

I giallorossi provano a cambiare piglio nella ripresa, mettendoci quantomeno più aggressività. Questo dà i suoi frutti al 48′, quando Rafia ruba palla ad Arthur, riceve da Banda e di destro la mette poco sotto l’incrocio. È il solito Nico Gonzalez a far tremare però Falcone tre minuti più tardi, rendendo insidioso un campanile staccando di testa al lato di poco. Al cinquantasettesimo Pongracic anticipa Beltran e si invola verso la porta di Christensen, calciando dal limite largo di non molto. Al 68′ prova ad imitarlo Dodò, che fa tutto bene tranne il tiro facile preda di Falcone. Il Lecce ora è più spigliato e soprattutto ci crede di più, riuscendo a pervenire al pareggio. A siglarlo è al 75′ il neo entrato Krstovic che di testa insacca lo straordinario cross di Banda. Nel finale i giallorossi si coprono bene e contengono i tentativi dei toscani, fermati così sul 2-2.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Salernitana, domenica prossima alle 20.45.

