CASARANO-GALLIPOLI – Un gol per tempo, rossazzurri avanti in Coppa Italia

Il Casarano batte il Gallipoli in virtù dei gol di Rajkovic e Versienti, nel primo appuntamento ufficiale della stagione, valevole come turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

Partita correttissima, ben arbitrata da direttore di gara Luigi Lacerenza della sezione di Barletta, tra due squadre che non si sono risparmiate, nonostante il caldo e la fatica della preparazione precampionato, che si è fatta sentire soprattutto sul finale.

Bastano 8’ al Casarano per sbloccare il risultato. Parisi dalle retrovie invita Rajkovic, che vede l’inserimento di Citro e lo serve. Il numero 10 rossoazzurro entra in area, resiste a due cariche e mette al centro per Rajkovic, che non ha alcuna difficoltà a mettere dentro di piatto. Al 22’ Thiandum, al termine di un’azione insistita, ci prova dal limite, ma il tiro si spegne direttamente sul fondo. Il Gallipoli alza il baricentro e alla mezz’ora si registrano i primi tiri indirizzati alla porta difesa da Pucci. Entrambi partiti dai piedi di Scialpi, entrambi dalla distanza: il primo su calcio di punizione ribattuto dalla barriera, il secondo andato a finire direttamente in curva sud. Al 40’ Marocco tenta la soluzione a girare dal limite, con la palla che termina a lato di poco. Al 43’ Tommasone dalla destra mette dentro per Quarta, che però non colpisce bene la sfera. Sullo scadere azione convulsa in area giallorossa con la palla che sfila dinanzi a Falcone, Rajkovic e Citro, ma è bravo Passeseo a togliere le castagne dal fuoco con un tempestivo intervento. Nei minuti di recupero i padroni di casa sprecano l’occasione del raddoppio. Versienti entra in area dalla destra e lascia partire un potente tiro, che Passeseo respinge in tuffo. Sulla respinta, Rajcovic calcia da ottima posizione, ma manda alto.

Si torna in campo con gli stessi protagonisti del primo tempo. Al 49’ bella azione del Gallipoli, fermata dal direttore di gara per fuorigioco. Sul capovolgimento di fronte, Citro sfiora la traversa con un bel tiro dalla destra. Sono le prove generali del gol che giunge puntuale al 51’: pasticcio in disimpegno della retroguardia giallorossa; la palla arriva tra i piedi di Versienti che da posizione favorevole non sbaglia. Gli ospiti provano a reagire. Al 56’ Pucci nega a Iurato la gioia del gol smanacciando in angolo la pericolosa conclusione del numero 9 ospite. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Marocco prova a sorprendere l’estremo difensore rossoazzurro con un potente tiro dal limite che però termina fuori dallo specchio della porta. Al 63’ Pucci respinge con i pugni una pericolosa punizione di Scialpi. Al 68’ il Casarano va nuovamente vicino al gol con Rajkovic, ma la difesa gallipolina è brava a rifugiarsi in angolo.

Nella parte finale di gara, si fa sentire la stanchezza.

Il Casarano si aggiudica il derby salentino e stacca il pass per il primo turno di Coppa Italia, in programma domenica prossima, con i cugini del Nardò.

—-

IL TABELLINO

Casarano, Stadio “G. Capozza”

domenica 27 agosto 2023, ore 17

Coppa Italia Serie D 2023/24 – turno preliminare

CASARANO-GALLIPOLI 2-0

RETI: 8’ Rajkovic, 51’ Versienti

CASARANO: Pucci, Giannini, Cerutti (81’ Ramos), Vona, Falcone (55’ Djonai), Rajkovic, Citro (77’ Gambino), Thiandoum, Versienti (65’ Munoz), Parisi, Guastamacchia. A disp.: Lauretti, Ajetti, Celli, Perdicchia, Pedalino. All. Laterza.

GALLIPOLI: Passaseo, Marocco (79’ Spinelli), Quarta (65’ Piscopiello), Bianco, Fruci, Benvenga, Montagnolo (65’ Negro), Trinchera, Iurato, Scialpi (83’ Lanciano), Tommasone (65’ Nestola). A disp. De Donno, Sansò, Negro, Pezzuto, De Luca. All. Carrozzo.

ARBITRO: Luigi Lacerenza della sezione di Barletta. Assistenti: Leonardo Grimaldi della sezione di Bari e Francesco Gorgoglione della sezione di Barletta.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 32 gradi. Ammoniti: . Recupero90’+2 Fruci (G): 3’ pt; 4’ st.