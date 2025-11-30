LA CRONACA – In Lecce-Toro il cuore è giallorosso. Doppio vantaggio, poi ci pensa Falcone

Sei mesi dopo è ancora Lecce che batte il Torino al Via del Mare, stavolta per 2-1. Un successo sudatissimo nonostante il doppio vantaggio iniziale, con un rigore parato da Falcone a negare il pari avversario allo scadere. I salentini tornano così a muovere la classifica che ora dice quattordicesimo posto.

Di Francesco cambia la parte più offensiva del suo 4-2-3-1, ritrovando dall’inizio Pierotti, Stulic e Banda. Per Baroni 3-5-1-1 con Vlasic a supporto di Adams. Grande equilibrio nelle prime battute in cui succede pochissimo se non due tentativi da centrocampo fuori misura di Berisha prima e Adams poi. E’ proprio dell’attaccante scozzese la prima conclusione in porta, un colpo di testa dritto tra le braccia di Falcone. E’ il quindicesimo. I giallorossi reagiscono e nell’azione seguente Berisha calcia forte, ma colpisce Stulic. Al ventesimo passa il Lecce: corner di Berisha per la testa di Coulibaly, che dal secondo tempo scavalca Israel. Due minuti e c’è il raddoppio ancora propiziato da Berisha, bravo a trovare sul secondo palo Banda che appoggia facilmente in gol. Al 31′ Gaspar di testa su azione d’angolo, pallone alto sopra la traversa. Il Torino reagisce e al 38′ Coco di testa chiama Falcone alla presa. Un minuto ed il tiro-cross di Nkounkou coglie il palo lontano. Ancora un minuto e Casadei in mischia manda alto. Super Falcone al 45′, quando il portiere è bravo a respingere il colpo di testa a botta sicura di Zapata.

Nella ripresa il Lecce sembra aver preso le contromisure, ma in quello che era forse il miglior momento dei salentini il Toro accorcia la distanze. In ripartenza si libera al tiro Che Adams, destro deviato e palla alle spalle di Falcone. Per i giallorossi si aprono ulteriormente le porte delle ripartenze, ma in più occasioni Pierotti, Stulic e Morente non ne approfittano. Si rivede una conclusione giallorossa al 79′, colpo di testa del solito Gaspar e palla alta sopra la traversa. All’ottantanovesimo il Torino ha la grande occasione per colpire dopo che a Morente viene fischiato un fallo in area su Coco. E’ rigore e dal dischetto Asllani si fa ipnotizzare da Falcone che blocca. Il Lecce vince così 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Cremonese, domenica alle 12.30.

