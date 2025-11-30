ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-TORINO, il tabellino
LIVE! LECCE-TORINO, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 30.11.2025, ore 12.30
Serie A 2025/26, giornata 13
LECCE-TORINO 2-1
RETI: 20′ Coulibaly (L), 22′ Banda (L), 57′ Adams (T)
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Pierotti (65′ Sottil), Berisha (82′ Kaba), Banda (65′ Morente) – Stulic (90+2′ Ndaba). A disposizione: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Camarda, Gorter, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
TORINO (3-5-2): Israel – Tameze (60′ Ngonge), Maripan, Coco – Pedersen (70′ Lazaro), Casadei, Asllani, Gineitis (36′ Zapata), Nkounkou (70′ Masina) – Vlasic (70′ Aboukhlal), Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Anjorin, Dembele. Allenatore: Marco Baroni.
ARBITRO: Maurizio Mariano sez. Aprilia (Colarossi-Ricci; IV Sacchi; VAR Marini-Fourneau).
NOTE: Ammoniti Ramadani, Veiga, Coulibaly (L), Casadei, Coco, Ngonge (T). Rec. 2′ pt, 5′ st. Al 90′ Falcone (L) para un rigore ad Asslani (T).