LA CRONACA – Impresa Lecce, fermata la corazzata Inter! Anche Conte costretto al pari

Un Lecce riscopertosi compatto e in grado di fare una gara ordinata di contenimento costringe all’1-1 l’Inter. Prestazione tutta cuore dei ragazzi di Liverani, che soffrono i nerazzurri solo all’inizio per poi limitarli a poche palle gol sommate, e raggiungerli con Mancosu dopo lo svantaggio. La classifica torna a muoversi e i salentini respingono l’attacco del Brescia.

Cambio radicale nella tattica di mister Liverani, che opta per un difensivista 5-3-2 e lascia sia Tachtsidis che Falco in panchina. Conte risponde con il solito 3-5-2, con Lautaro e Lukaku terminali offensivi. L’avvio di match è veemente da parte dell’Inter, che nei primi tre minuti sfiora tre volte il gol: prima Lukaku manda alto di testa su cross di Candreva, poi Rispoli in retropassaggio di testa impegna il suo stesso portiere, infine il mancino di piatto ancora di Lukaku sfiora soltanto il palo. Al 7′ l’occasione più clamorosa è però sul sinistro di Mancosu, che riceve il cross di Rispoli e, completamente solo, calcia alto. Il Lecce prova da subito a respingere la pressione interista e si porta più volte in area avversaria, non riuscendo però a concludere. Solo al 29′ l’Inter riesce a riportarsi pericolosamente in attacco, sfiorando di un nulla il vantaggio con Brozovic che dal limite a giro coglie in pieno il palo. Ancora il croato due volte pericoloso due minuti dopo, quando prima di piede e poi sulla ribattuta di testa si vede respingere il tiro da Gabriel. Nel finale un paio di contropiede potenzialmente positivi non sfruttati dai giallorossi. Nell’ultimo, prima del fischio di fine primo tempo, rigore prima dato al Lecce per un fallo di mano di Sensi e poi negato dal Var. Si va al riposo a reti bianche.

Ottimo Lecce a inizio ripresa, due volte vicino al gol. Prima al 47′ Babacar con un diagonale a fil di palo, poi al 49′ Lapadula strozza troppo il tiro da ottima posizione. L’Inter si rivede in avanti al 52′ con un tiro potente di Lautaro dal limite che Gabriel blocca sicuro. Al 67′ anche De Vrij cerca il jolly da fuori, ma Gabriel è ancora attento e blocca a terra. Al 71′ Sensi dalla distanza impegna Gabriel, che si rifugia in angolo. Dal corner arriva il vantaggio nerazzurro con il neo entrato Bastoni, che di testa insacca il cross con il contagiri di Rispoli. Grande reazione del Lecce allo svantaggio, con tanto di gol del pari che arriva al al 78′ grazie a Mancosu, perfetto nel tap in su cross di Dell’Orco. All’81’ Falco sfiora il vantaggio su punizione, palla a fil di palo.

Nel prossimo turno Lecce in campo Verona domenica alle 15.

