PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno

Giudice sportivo di Prima Categoria, gironi B e C, gare del 12 gennaio relative alla 16esima giornata. Il dettaglio: GIRONE B CALCIATORI – Due giornate per Nicola Turi (Massafra); una giornata per Domenico marangi (Atl. Martina), Mauro Marini (RS Crispiano), Samuele Sardelli (S. Vito), Renato Collocolo (Talsano). DIRIGENTI – Inibizione sino al 24 gennaio per…