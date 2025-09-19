LA CRONACA – Il Lecce si taglia con un grissino ed il Cagliari espugna il Via del Mare

Nessuna reazione da parte del Lecce dopo le due sconfitte di fila, che diventano tre a causa del Cagliari, vittorioso 1-2 al Via del Mare. I giallorossi partono a mille per poi sciogliersi come nulla fosse contro avversari che hanno la meglio sul piano tecnico, tattico e del temperamento. L’ultimo posto a quota 1 è già preoccupante.

Di Francesco nel suo 4-3-3 ripropone Tiago Gabriel al centro della difesa e Pierotti ala destra. Per Pisacane è 4-3-2-1 con Folorunsho ed Esposito a supporto di Belotti. Il Lecce parte benissimo e dopo 4 minuti è già in vantaggio. Ad andare a segno è Tiago Gabriel, libero di staccare di testa su perfetto invito di un ottimo Sottil. Passano dieci minuti e dall’altra parte Sala crossa per la testa di Gaspar, che manca il bersaglio grosso di poco. Il rischio sveglia il Cagliari, ad un soffio dal pari al sedicesimo con una sassata mancina di Esposito che coglie il palo. Minuto 20, l’azione sarda si orchestra per liberare al destro Adopo, diagonale forte e Falcone in angolo. Dalla bandiera l’estremo si supera, togliendo dall’angolino il colpo di testa di Deiola. Al 28′ è Coulibaly a lasciar partire il destro potente, sul quale Caprile è attento. Al 34′ il Cagliari trova il pari: ennesima azione a tagliare il campo degli avversari, Palestra liberato per l’assist e Belotti ad appoggiare facilmente in rete. Passano dieci minuti e ospiti ancora ad un soffio dalla rete con il tiro a giro da Esposito che va dritto sul palo interno. Nel recupero azione insistita del Lecce e Pierotti ad appoggiare per Sala, destro forte ma impreciso che si spegne sul fondo.

Ripresa con il Lecce che prova ad essere più ordinato ma rischia ancora al quarantanovesimo, quando Belotti rientra sul sinistro calciando alto da buona posizione. Al 55′ Pierotti mette in mezzo di testa e Luperto rischia l’autogol. Un minuto dopo invece è Kaba ad impegnare Caprile, con un destro rasoterra davvero troppo debole. Al 67′ Pierotti ruba palla sulla destra e la offre per la testa di Morente, che da due passi di testa manda al lato. Gol sbagliato gol subito, al settantunesimo Belotti si conquista un calcio di rigore per fallo di Tiago Gabriel e dagli undici metri batte Falcone. Nel finale il Lecce è tutto nel tiraccio di N’Dri al lato. Reazione imbarazzante, è 1-2 finale.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà nuovamente in casa con il Bologna, domenica alle 18.

