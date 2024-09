LA CRONACA – Il Lecce si butta via nel recupero. Due rossi e quattro gol, pari beffa con il Parma

In un match incredibile il Lecce lascia il campo con una profonda amarezza, raggiunto sul 2-2 in pieno recupero dal Parma. I giallorossi giocano una gara di lotta e cuore, portando gli episodi dalla propria parte per poi sciogliersi nel recupero. Ora la classifica dice quota cinque punti.

Gotti cambia modulo, affiancando Rebic a Krstovic per un 4-4-2 che prevede larghi Morente ed il rientrante Dorgu. E’ 4-2-3-1 per Pecchia, che lascia in panchina l’ex Almqvist preferendogli ancora Mihaila. Grande equilibrio nelle battute iniziali, che registrano il solo tentativo di Dorgu deviato tra le braccia di Suzuki che blocca facile. Prima incursione avversaria al dodicesimo, un diagonale di Man deviato in corner. Minuto 14 e prima vera palla gol del match sul mancino di Rebic, che strozza la conclusione troppo larga. Sul ribaltamento di fronte Mihaila scende bene e calcia rasoterra, trovando la respinta di Falcone. L’estremo salentino si ripete al 19′, ben posizionato sul potente destro di Bonny da pochi passi. Man da fuori al 21′, ancora Falcone a bloccare a terra. Al 28′ buona opportunità sul destro di Krstovic: il montenegrino punta Osorio, si porta la palla sul destro e calcia fortissimo ma non trova la porta. Al 32′ il Lecce trova il gol del vantaggio: filtrante con la squadra di Ramadani per il taglio di Dorgu, freddissimo davanti a Suzuki battuto sul primo palo. Reazione parmense sul destro di Hernani da distanza siderale ed al lato sette minuti dopo. Ancora Man pericoloso nel recupero della prima frazione, quando va a concludere da dentro area salentina trovando nuovamente Falcone al posto giusto in opposizione.

Nella ripresa al 49′ l’episodio che lascia il Lecce in 10 per il secondo match casalingo di fila: Guilbert colpisce ingenuamente Cancellieri e si becca il rosso diretto. Mihaila va a battere la punizione, palla alta di non molto. Cinque minuti dopo Man su punizione, palla deviata in angolo. Nuovo colpo di scena al 57′: Morente lancia in porta Dorgu, atterrato da Cancellieri al limite dell’area. Rosso diretto anche all’attaccante ospite e punizione per i giallorossi. Sul pallone va Krstovic che, complice una deviazione, gonfia la rete per il raddoppio. Occasionissima sul destro di Bonny al 64′: servito da Man calcia a giro cercando l’incrocio, mancato di non molto. Al 75′ Krstovic si gira in area su invito del neo entrato Banda, girata ampiamente larga. E’ invece fondamentale Falcone al minuto 78 nel dire di no ad Anas, che stava per risolvere una mischia in area leccese con un piatto mancino a botta sicura. Tripla occasione da una parte e dall’altra intorno all’84’: prima Falcone dice di no a Man, poi Banda calcia al lato di un soffio e poi ancora Falcone è prodigioso sulla girata di Bonny. A ridosso del novantesimo il Lecce fallisce ben due ripartenze con Krstovic. Nel recupero poi succede l’incredibile. Al 93′ Almqvist risolve la mischia di mancino, poi al 95′ Del Prato mette in mezzo per la testa vincente di Hainaut. E’ 2-2 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Milan nell’anticipo del venerdì.

