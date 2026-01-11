LA CRONACA – Il Lecce è Babbo Natale in ritardo. Errori stupidi e tre punti regalati al Parma

Nella gara che doveva essere quella della svolta il Lecce si regala completamente ad un Parma apparso pochissima cosa ma capace di espugnare per 1-2 il Via del Mare. I giallorossi dominano il primo tempo e sbagliano più volte il bis fino a consegnarsi agli avversari a suon di superficialità. Ora la classifica rischia di farsi pessima con i salentini costretti ancora una volta a sperare negli altrui strafalcioni.

Di Francesco torna in panchina e nel suo 4-3-3 ritrova dal primo minuto Ndaba, Pierotti e Stulic. Per Cuesta è 4-3-2-1 con Ondrejka e Oirstanio a supporto di Pellegrino. Il Lecce parte a razzo e dopo neppure un minuto è già in vantaggio. Dalla sinistra Banda mette in mezzo bene, Stulic è perfetto nello stop e nella girata a battere Corvi di destro. Al tredicesimo al tiro Banda dal limite, palla ampiamente alta sopra la traversa. Minuto 25 e primo tentativo di marca emiliana con la punizione di Valeri potente e che Falcone para in due tempi. Al trentaquattresimo Lecce a un passo dal raddoppio con Maleh che, ricevuto da Banda, di mancino coglie in pieno il palo a Corvi immobile. Tre minuti e Tiago Gabriel di testa su angolo di Maleh, palla alta sopra la traversa. Al 45′ Ondrejka punta l’area e rientra sul destro, che però è impreciso e largo.

Nel secondo temo il Parma parte con il piede sull’acceleratore. Al 53′ punizione di Bernabè allontanata da Falcone. L’occasionissima per il raddoppio capita però nell’azione seguente sul destro di Banda, che riceve da N’Dri e manda alto da ottima posizione. Lo stesso zambiano rovina la sua prestazione al 59′, entrando duramente su Delprato ed inducendo Marinelli ad espellerlo dopo chiamata del VAR. Due minuti dopo Bernabè da fuori e traversa piena. Lo stesso spagnolo del Parma propizia il pareggio al 64′ trovando sul tiro cross la deviazione di Tiago Gabriel che batte Falcone. Minuto 72 e vantaggio ospite dal corner di Bernabè che trova la testa vincente di Pellegrino. Parma vicino al tris dieci minuti più tardi, quando Oristanio si impossessa di un pallone vagante e colpisce il palo. Nel finale i giallorossi, rimasti in 9 per il rosso a Gaspar, si lanciano in avanti alla ricerca del pari, trovando solo un colpo di testa alto di Tiago Gabriel.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena nel recupero con l’Inter, mercoledì alle 20.45.

