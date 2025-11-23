LA CRONACA – Il Lecce è ancora in sosta, la Lazio passeggia all’Olimpico

Riparte male il campionato del Lecce che torna a perdere, sconfitto 2-0, sul campo di una Lazio apparsa irresistibile soprattutto grazie all’inqualificabile passività ospite. I giallorossi quasi non scendono in campo, offrendo facilmente sponda con un attendismo goffo ed irrisorio alle avanzate capitoline. Dietro vince al momento solo il Parma e la classifica resta comunque positiva.

Di Francesco sorprende inserendo nel suo 4-2-3-1 Camarda come terminale offensivo, sostenuto da Morente e Sottil sulle corsie offensive. Per Sarri è 4-3-3 e trio offensivo Isaksen-Dia-Zaccagni. Ad inizio gara il Lecce troverebbe il gol dopo appena cinque minuti, ma Sottil prima di concludere a rete commette fallo su Isaksen. Al nono si vede la Lazio, destro di Guendouzi facile preda di Falcone. L’estremo salentino deve però superarsi al 26′ sulla girata di Dia, che anticipa Gaspar sul cross di Guendouzi. Giallorossi passivi e battuti dal francese alla mezz’ora, dopo una conclusione sporca giunta su cross di Basic. Lo stesso croato ci prova da fuori tre minuti più tardi, palla dritta tra le braccia di Falcone. Subito prima dell’intervallo Zaccagni imbecca Basic, decisivo Falcone in uscita.

Nella ripresa il Lecce sembra entrare in campo in modo più convinto, ma la Lazio reagisce presto e trova il gol con Dia, annullato poi dal VAR. Al 55′ doppia grande opportunità per i biancocelesti, in mischia Falcone dice di no su Marusic e Falcone. I giallorossi provano a scuotersi e al 62′ da Morente e Pierotti che colpisce largo e male. Cinque minuti dopo Tiago Gabriel dal limite impegna Provedel, che para facilmente. Doppio palo biancoceleste al 71′, prima con Guendouzi di destro dal limite quindi con la girata voltante di Zaccagni. Ancora Basic da fuori dieci minuti dopo, palla larga di non molto. Il Lecce prova ad insistere ma in pieno recupero si fa sorprendere dal lancio lungo per Noslin che, in due battute, chiude il match sul 2-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Torino, domenica alle 12.30.

