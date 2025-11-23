ph: SalentoSport
LIVE! LAZIO-LECCE, il tabellino
Roma, stadio Olimpico
domenica 23.11.2025, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 12
LAZIO-LECCE 1-0
RETI: 29′ Guendouzi
LAZIO (4-3-3): Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Cataldi, Basic – Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Morente, Berisha, Sottil – Camarda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Alberto Ruben Arena sez. Torre del Greco (Mastrodonato-Luciani; IV Marinelli; VAR Serra-Piccinini).
NOTE: