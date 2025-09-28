LA CRONACA – I pali fermano il Lecce, Camarda evita la beffa. Con il Bologna pari e applausi

Finalmente cuore, finalmente aggressività ed il Lecce torna a fare punti, fermato 2-2 dal Bologna in una gara che avrebbe meritato di stravincere. I giallorossi soffrono poco e niente l’avversario pagando due ingenuità ed evitando il ko solo all’ultimo tuffo. La classifica ora dice quota due punti.

Di Francesco torna al 4-3-3 dopo il brutto esperimento di Coppa e sposta Berisha mezzala, con Morente nel tridente. Italiano schiera i suoi con il 4-2-3-1, proponendo Dallinga al centro dell’attacco. Il primo tempo registra già al terzo una grande occasione ospite, frutto dell’erroraccio di Kouassi che spalanca le porte a Rowe, su cui è decisivo Falcone. Al 12′ ancora Falcone attento sul mancino al volo di Orsolini diretto sul primo palo. Il Lecce la sblocca alla prima azione buona: quattordicesimo, lancio per Gallo che crossa e testa di Pierotti su cui è decisivo Skorupski, Berisha la rimette in mezzo e Coulibaly è abile a sfruttare il tap-in. Al 18′ giallorossi ad un passo dal raddoppio con Morente, il cui destro deviato va in pieno sulla traversa, poi Pierotti calcia alta la ribattuta. Al 26′ punizione da buona posizione per il Lecce, Berisha calcia sulla barriera e poi al volo, pallone deviato in corner. Il Bologna si rivede al minuto trentasei, quando il mancino su punizione di Orsolini è largo di un metro.

Ripresa che si apre nel segno dell’equilibrio. Al sedicesimo arriva la prima palla gol ed è di quelle pesanti, con il palo clamoroso colpito da Coulibaly su perfetto invito di Gallo. Altra clamorosa opportunità giallorossa al minuto 64′, quando Gallo ruba palla e si presenta solo davanti a Skorupski, decisivo in opposizione. A sorpresa è il Bologna a colpire, al sessantottesimo con Odgaard che, lasciato solissimo, di destro batte Falcone con l’aiuto di una deviazione. Il Lecce si rifà sotto dieci minuti dopo con il colpo di testa di Pierotti, largo di poco. All’89’ punizione di Berisha per la testa di Tiago Gabriel che, solo, devia al lato. Nel recupero il Lecce si prende il meritatissimo pareggio con il colpo di testa di Camarda, che di testa mette nell’angolino il corner di Berisha. E’ 2-2 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Parma, sabato alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA