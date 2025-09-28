ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-BOLOGNA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 28.09.2025, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 5
LECCE-BOLOGNA 1-0
RETI: 14′ Coulibaly
LECCE (4-3-3): Falcone – Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Pierotti, Stulic, Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Sottil, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski – Holm, Heggem, Lucumi, Miranda – Moro, Ferguson – Orsolini, Fabbian, Rowe – Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Freuler, Castro, Bernardeschi, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano.
ARBITRO: Francesco Fourneau sez. Roma 1 (Baccini-Colarossi; IV Colombo; VAR La Penna-Meraviglia).
NOTE: Ammoniti Dallinga (B).