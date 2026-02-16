LA CRONACA – Gandelman, Ramadani ed una gran prova collettiva: il Lecce espugna Cagliari

Il miglior Lecce da trasferta della stagione ritrova il sorriso anche lontano dal Via del Mare grazie alla vittoria per 0-2 sul campo del Cagliari. Tre punti sudati ma meritati, maturati nella seconda frazione dopo aver sfiorato il gol nella prima. La classifica dice nuovamente +3 sul terzultimo posto.

Di Francesco conferma tutto dell’undici vittorioso una settimana fa, un 4-2-3-1 con Cheddira terminale offensivo. Per Pisacane è 4-4-2 e Pavoletti in attacco. Grande equilibrio nelle battute iniziali del match. Il primo a provarci è il Cagliari con un colpo di testa di Pavoletti alto da corner al dodicesimo. Subito dopo punizione di Sottil ribattuta dalla difesa di casa. Al 23′ la girata di Cheddira è facile preda di Caprile che blocca. Passano cinque minuti e Sottil, da pochi passi, non centra la porta in un’azione insistita dei suoi. Situazione al limite alla mezz’ora, stavolta prima Gandelman e poi Pierotti sono stoppati dalla difesa sarda prima di battere a colpo sicuro. A cavallo del 38′ per due volte Zappa è insidioso dalle parti di Falcone, in entrambi i casi non trovando il bersaglio grosso. Ci prova di Testa Sulemana al quarantunesimo, deviazione al lato di non molto.

Nella ripresa i giallorossi partono forte ed al 58′ solo un grande Caprile salva sul colpo di teta da due passi di Cheddira, che aveva anticipato tutti sul traverso di Coulibaly. Vantaggio ritardato di sette minuti: punizione di Sottil e stacco perfetto di Gandeman per la rete del vantaggio. Al 70′ Obert ci prova su spizzata di Zè Pedro, palla alta. Settantatreesimo e tiro-cross insidioso di Sottil che trova la presa a terra di Caprile. Due minuti più tardi il Lecce raddoppia per merito di Ramadani, che da posizione defilata beffa Caprile con un destro diretto sul proprio palo. I rossoblù tornano al tiro all’89’, un destro al volo di Sulemana fuori di poco. Nel finale il Lecce controlla ed anzi con Ngom va al tiro per il tris, respinto. E’ 0-2 finale.

Nel prossimo turno il Lecce scenderà in campo sabato in casa con l’Inter, sabato alle 18.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA