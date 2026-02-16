ph: SalentoSport
LIVE! CAGLIARI-LECCE, il tabellino
Cagliari, “Unipol Domus”
lunedì 16.02.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 25
CAGLIARI-LECCE 0-2
RETI: 65′ Gandelman, 76′ Ramadani
— FINALE —
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile – Ze Pedro, Mina, Obert (79′ Trepy) – Zappa (57′ Mazzitelli), Adopo, Sulemana, Idrissi – Palestra, Esposito; Pavoletti (57′ Kilicsoy). A disp. Sherry, Ciocci, Rodriguez, Raternik, Albarracin, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. All. Fabio Pisacane.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly (90+2′ Fofana) – Pierotti (86′ Siebert), Gandelman (86′ Ngom), Sottil (80′ Ndaba) – Cheddira (80′ Stulic). A disp. Fruchlt, Samooja, Sala, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Ermanno Feliciani sez. Teramo (Lo Cicero-Mokhtar; IV Bonacina, VAR Camplone, Guida.
NOTE: Rec. 1′ pt., 5′ st.