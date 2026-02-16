PROMOZIONE/B – Ostuni allunga, Squinzano e Manduria tallonano il Mesagne. Trepuzzi, prima gioia: i tabellini della 24ª

Passa anche a Copertino l’Ostuni che allunga in classifica a +3 sul Mesagne, fermato sul campo dell’Acaya e Roca sul pari a reti bianche. Accorciano le distanze dal secondo posto del Mesagne anche Squinzano (4-0 al Bagnolo) e Manduria (0-1 a Locorotondo). Continua a macinare punti il Tricase che entra nella griglia playoff al quinto posto, scavalcando Acaya-Roca. In coda pesantissimo successo del Matino a Taviano e prima vittoria in campionato per il Trepuzzi dopo 24 partite, 3-2 sul Leverano. L’ultimo posto, però, è ancora dei giallorossi che hanno sette punti di distacco da Copertino e Bagnolo, penultime a pari merito.

I tabellini della 24esima:

COPERTINO-OSTUNI 0-1

RETI: 9′ st Frumento

COPERTINO: Margiotta, Sall, Dalla Bona (32′ st Pinto), Lorenzo, Stella, Leo (31′ pt Ciccarese R.), Ciccarese D. (1′ st Falco), Pouye, Nestola (6′ st Faggiano), Frisenda, Ciucci. All. Olivieri.

OSTUNI: Pizzaleo, Fernandez (1′ st Kola), Tamburrano, Carlucci, Gomez, Frumento, Thiam (35′ st Convertino), Narducci, Zolezzi (12′ st Caruso), Balanda (1′ st Bari), Sowe (15′ st De Pasquale). All. Bruni.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

TAVIANO-MATINO 0-2

RETI: 22′ pt e 43′ pt Diop

TAVIANO: Palma, Maruccia (29′ st Hoxha), Giannotti, Alessandrì, Carrozza, Levanto (19′ st Savino), Coppola (38′ st Spinelli), Portaccio, Iurato, Fornaro (1′ st Schirosi), Verri (1′ st Castrì). All. Costantini.

V. MATINO: De Luca, Marocco (46′ st Mancarella), Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Seclì (24′ st Bertagnini), Pinto, Ciriolo (32′ st Monteleone), Garcia (43′ st De Vito), Diop. All. Mauro.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

SQUINZANO-BAGNOLO 4-0

RETI: 5′ pt e 28′ pt rig. Cocciolo, 20′ st Pignataro, 40′ st Ancora

SQUINZANO: Partal, Zecca (40′ st Rizzo), Telera, Fruci, Greco, Cocciolo (13′ st Getti), Iaia, Gueye (1′ st Ancora), Quarta (27′ st Tarantino), Pignataro (17′ st Libertini), Strambelli. All. Frisenna.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Lanciano (38′ st Aprile), Campa, Angelini, Piscopo, Luciano, Abbadessa (1′ st Lenti), Pasca, Coluccia. All. Bray.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

—

V. LOCOROTONDO-MANDURIA 0-1

RETI: 38′ st Cecchin

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Simeone, Laguardia, Palazzo, Savoia (40′ st Legrottaglie), Natale J. (36′ st Neglia), Prete, Romanazzo (30′ st Quazzico), Mastronardi, Natale R. (21′ st Diwouta). All Calabretto.

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Caputo, Texeira, Solimeno (34′ st Marchionna), Zizzi, Romano, Scialpi, De Mitri (18′ st Donno), Ndiaye (18′ st Cecchin), Cilenti (18′ st Mandurino). All. Tartaglia.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-MESAGNE 0-0

TERRE DI A&R: Franco, Del Bue, Raffin, Maraschio (37′ st Pezzuto), Rutigliano, Cisternino, Espindola, Garcia, Almeyra, Baclet (23′ st Rizzo), Murrone. All. Greco.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye (1′ st Mbaki), Gningue M., Ribezzi (27′ st Gnignue L.), D’Amanzo (19′ pt Schettino), Ouedraogo, Ndiaye Ama., Ndom (7′ st Taveri), Niare, Manta And. (15′ st Fatty). All. Funaro.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

TREPUZZI-LEVERANO 3-2

RETI: 25′ pt Palmieri (T), 14′ st e 20′ st Sanyang (L), 24′ st Kamagate (T), 46′ st Tahiara (T)

TREPUZZI: Aguirre, Fiorentino, Durante, Dally, Ndiaye, Kamagate, Tape, Diarrassouba, De Marco (15′ st Baldassarre), Tahiara, Palmieri. All. Epifani.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rugigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa (20′ st Carluccio), Sanyang, Spedicato, Alemanni, Junior, Mariano. All. Lentini.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

—

CAROVIGNO-SAVA 0-1

RETI: 22′ pt Richella

CAROVIGNO: Russo, Caramia (1′ st Lombardi), Perrone, Kidiera, Zanazzi (31′ st Carbone), Scoditti (1′ st Cervellera R.), Kaba (21′ st Turco F.), Petracca, Vantaggiato, Di Giulio, Campioto (14′ st Turco M.). All. Di Serio.

SAVA: Miccoli, Pinto, Neris, Carlucci, Fabiano, Spataro, Galeone (18′ st Mirizzi), Gatto (25′ st Pisano), Tonai, Richella, Lippo. All. Malacari.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

TRICASE-GINOSA 2-0

RETI: 30′ pt rig. Lorusso, 41′ st Ruibal

TRICASE: Esposito, Zocco, Ferraro (10′ st Maiolo), Caracciolo, Moretto, Cavalieri, Torsello, Palumbo, Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

GINOSA: Njie, Mazzarano, Di Mauro (20′ st Casucci), Sernia, Ventura, Cimmarrusti, Telesca, Verdano, Lovecchio, Faccini, Villani. All. Marsili.

ARBITRO: Reale di Lecce.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – Il Ginosa regge il confronto per poco più di trenta minuti: poi un rigore generoso apre la strada alla vittoria dei padroni di casa. Match giocato su un campo non in perfette condizioni che ha condizionato non poco le trame di gioco di entrambe le squadre. Partono meglio gli ospiti che al 15’ si rendono pericolosi con una punizione dalla distanza di Telesca che impegna severamente A. Esposito. La replica del Tricase giunge al 29’ quando Palumbo, da distanza ravvicinata, chiama Njie ad un intervento non facile in angolo. Al 33’ l’episodio che indirizza il match a favore dei salentini: Manisi entra in contatto in area con un difensore ginosino ed il direttore di gara assegna il penalty che Lorusso trasforma con freddezza. Sulle ali dell’entusiasmo, al 43’ i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Lorusso che, su azione di rimessa, conclude dal limite con la sfera che termina di un palmo oltre la traversa. Nella ripresa la gara riserva poche emozioni, con i padroni di casa che controllano con ordine agendo di rimessa e gli ospiti che cercano di costruire trame di gioco ma risultano sterili in avanti. Il match si ravviva al 43’ con il raddoppio del Tricase: conclusione di Palumbo dal limite con la sfera intercettata da Ruibal che, sul filo del fuorigioco, controlla la palla ed infila alle spalle di Njie. Ultimo sussulto al 45’ quando Manisi, su calcio piazzato da venti metri, impegna severamente l’estremo ospite che si rifugia in angolo. Alla fine un ko che non pregiudica l’obiettivo dei biancazzurri a debita distanza dalla zona calda della classifica. Domenica impegno casalingo contro il Copertino con l’intento di riscattare la sconfitta odierna e centrare il bersaglio pieno per avvicinare il traguardo della salvezza diretta.

—

R. PUTIGNANO-ARBORIS BELLI 0-0

R. PUTIGNANO: Loliva, Caliò, Nitti, Taddeo, Casulli, Amendolagine, Fornaro, Laera, Daugenti, Novelli (11′ st Pinto), Colucci. All. Messina.

ARBORIS BELLI: Schina, Iaia, Terrafino, Urrutia, Turnone, Avella (10′ st Torrisi), Moretti, Greco, Fernandez, Longo L., Ferreira. All. Calicchio.

ARBITRO: Albione di Lecce.