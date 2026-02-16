ECCELLENZA – Brindisi-Bisceglie ok, Taranto contestato. Punti d’oro per Racale, Ugento e Galatina: i tabellini

Dopo il ricalcolo della classifica a seguito della radiazione del Foggia Incedit, il Brindisi veleggia in testa con due lunghezze sul Bisceglie. Entrambe vittoriose le due leader del girone pugliese di Eccellenza: i biancazzurri superano per 2-0 il Massafra, mentre i freschi vincitori della Coppa Italia s’impongono nella stracittadina contro l’Unione Calcio. Perde terreno il Taranto, fermato sull’1-1 dall’Acquaviva e duramente contestato dai suoi tifosi. Ad oggi, gli ionici sarebbero fuori dai playoff, avendo più di sette punti di distanza dalla seconda (e, in questo caso, i playoff regionali non verrebbero giocati). Il Canosa consolida la quarta piazza, approfittando dello stop dell’Unione Calcio. Tra le leccesi vincono Galatina (nel derby col Brilla Campi), Racale (in quello col Taurisano) e Ugento (super Cordary firma la vittoria esterna sul campo del Polimnia). Pari che serve a poco a entrambe tra Gallipoli e Novoli. In coda sembra ormai spacciato il Mola mentre dal Gallipoli in su sono tutte in ballo per mantenere la categoria. Maglie, Acquaviva, Bitonto, Spinazzola e Racale, allo stato delle cose, conservano un sufficiente margine di vantaggio sulla zona rossa.

Giovedì si ritorna in campo per il penultimo turno infrasettimanale.

I tabellini della 28esima

GALLIPOLI-NOVOLI 0-0

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella, Alonso, De Petris, Mahmadou, De Sousa, Avantaggiato (25′ st Abbate), Camacho (25′ st Tabares), Diaz, Girard, Paglialunga (29′ st Carluccio). All. Salvadore.

NOVOLI: Suma, Liccardi, Maccarrone, Sorino, Tarantino, Giacomazzi, Mancarella, Caporale, Milanese (30′ st Villa), Ferreira, Carrozzo (15′ st Quarta). All. Luperto.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

BITONTO-A. TOMA MAGLIE 3-1

RETI: 2′ pt De Michele (B), 26′ pt Oltremarini (G), 46′ pt e 17′ st Palazzo (B)

BITONTO: Cozzella, Catalano, Milella, Sassanelli, Dinielli, Cutrone, Napoli (42′ st D’Alba), Chacon, Bozzi (34′ st Meliddo), Palazzo (45′ st Lavoratti), De Michele (19′ st Cafarella). All. Zinfollino.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Alfarano, Ongania, Galvez, Mutisi (20′ st Micello), Martina, Diaz (42′ st Dell’Anna), Serafino (32′ st Vantaggiato), Bah (20′ st Castellaneta), Oltremarini (38′ st Amato). All. Giuliatto.

ARBITRO: Colombo di Legnano.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie cade per la seconda volta consecutiva. Dopo l’Unione Calcio Bisceglie, arriva il KO anche contro il Bitonto al “Sante Diomede”. Partita in salita sin dal primo minuto: segnato Demichele e Palazzo, autore di una doppietta. Per i giallorossi in gol Oltremarini.

La Toma Maglie di Alberto Giuliatto arriva al “Sante Diomede” per affrontare il Bitonto senza Guevara. Il tecnico giallorosso cambia poco nella formazione, rinunciando solo a Ousfar acciaccato. Catelli resta confermato tra i pali. La linea difensiva è composta da Tecci, Ongania, Galvez e Alfarano. Mediana solita con Martina play, Diaz e Mutisi rispettivamente a sinistra e destra. Tridente offensivo con Bah, Serafino e Oltremarini.

Anche Zinfollino cambia solo una pedina rispetto alla gara contro il Galatina. Cozzella a difendere la porta. Catalano al posto di Marchitelli squalificato, Milella, Sassarelli. Starting XI che continua con Dinelli, Cutrone, Napoli e Chacon in mezzo al campo e davanti Bozzi, Palazzo e Demichele. Pronti,via ed è subito Bitonto in fase offensiva. La Toma Maglie prova a chiudersi ma al 2’ i padroni di casa trovano il vantaggio con Demichele. Giocata sulla fascia mancina per il Bitonto, il 21 salta Tecci e prova il tiro. Catelli non riesce a raggiungere il pallone. La reazione ospite non tarda ad arrivare. Serafino e compagni, in particolare Oltremarini provano a rimetterla in riga.

Tecci alla prima occasione prova il tiro da fuori ma senza successo. Diversi i tentativi di girata di testa per Serafino, ma Cozzella non viene impensierito. Ci mette un po’ la Toma a prendere le misure. Le giocate, infatti, vengono pressare dagli avversari, che riescono a recuperare palla. Si compatta la difesa, che non lascia spazio nonostante un paio di sussulti per l’attacco bitontino.

Al 26’ però arriva il pareggio siglato Oltremarini. Sviluppi di calcio d’angolo e gol della domenica per il bomber gallipolino. Pochi minuti dopo,il Bitonto cerca il raddoppio e lo sfiora con Demichele che la sbaglia clamorosamente. Nella fase finale, prova ad alzare i giri la formazione ospite, con Alfarano e Bah in particolare. Quest’ultimo protagonista di due azioni offensive. Nella prima dribbling agli avversari, ma il Bitonto riprende palla e riparte. Pallone per Demichele che cerca il sorpasso a Tecci e il tiro, ma il corpo di Ongania fa opposizione. Si riparte da Bah, dunque, che sulla fascia avanza fino ad arrivare a centrocampo dove smista per Oltremarini che carica il tiro centrale. Non impegnato Cozzella. Succede tutto al 41’. Nel finale ancora l’11 giallorosso, ma il primo tempo si chiude con il Bitonto che raddoppia, in pieno recupero. Ci pensa Palazzo: dribbling sempre sulla fascia destra del Maglie, cross di Cutrone per il 17 neroverde defilato.

Nella ripresa cambia ancora il risultato. I primi squilli sono della Toma, con Galvez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa mandando alto.Il Bitonto non si fa attenderee dopo una serie di calci d’angolo su cui gli ospiti si difendono bene arriva la ripartenza con Mutisi fermato con le cattive. Calcio di punizione, palla lunga di Diaz per centro area dove arriva il gol di Serafino del virtuale 2-2, annullato, con non pochi dubbi, dal guardalinee che sbandiera dopo che la palla ha oltrepassato la linea di porta.

Superato il quarto d’ora di gioco, Alfarano commette fallo e concede un calcio di punizione sulla trequarti. Al tiro Palazzo che riesce a indirizzare verso la porta difesa da Catelli. Il gol taglialegambeallaTomachecimetteunpo’perriacquistarelafiducia.Ilgiocosisviluppaa centrocampo, entrambe le squadre non riescono a fraseggiare in maniera fluida. Il match continuaadesseremaschio,masoloquandoGiuliattomettemanoallaformazione,ilMaglie sembra ridestarsi. Al 30’ bell’azione collettiva che porta al tiro Serafino, Cozzella blocca la giocata. Otto minuti dopo Vantaggiato si fa protagonista dribblando quattro avversari. Prova il tiro, ma Cozzella blocca, Castellaneta prova a ribattezzare in porta ma Cozzella c’è. Al 43’ illusione del gol: Micello riceve e con un tiro inquadra la porta, ma Cozzella blocca senza far oltrepassare la linea al pallone. Nel finale Maglie nervoso e arriva l’espulsione per doppio giallo ad Alfarano. Cade,dunque, la Toma dopo 50 minuti di gioco. Due sconfitte consecutive e il Taranto alle porte.

—

TARANTO-ATL. ACQUAVIVA 1-1

RETI: 14′ st Guastamacchia (T), 30′ st Girardi (A)

TARANTO: Martinkus, Sansò (23′ st Corallini), Konate, Guastamacchia, Derosa, Incerti, Di Paolantonio, Vukoja, Losavio, Loiodice, Aguilera (26′ st Russo). All. Danucci.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato D., Patronelli, Colaci (9′ st Patruno), Asselti, Rucci (20′ st Schirizzi), Pucinelli, Fucci (45′ st Carucci), Girardi (38′ st Cosmo), Guglielmi, Garcia (13′ st Goh). All. Solidoro.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

TAURISANO-RACALE 0-1

RETI: 35′ st Pirretti

TAURISANO: Rollo (46′ st Negro), Lezzi (6′ st D’Ettorre), Bello (46′ st Perdicchia), De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, Quarta (6′ st Polo), Maiolo, Mingiano, Garcia, Caruso (17′ st Santos Falciano). All. Oliva.

RACALE: Colazo, My (45′ st De Donno), Corvaglia, Pirretti, Cardinale, Pennetta, Miggiano (23′ st Carrino), Perez, Ramirez, Barbero, Massimi (49′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

VIRTUS MOLA-CANOSA 0-9

RETI: 5′ pt Colella, 10′ pt Rotondo, 15′ pt Lanzone, 30′ pt Castro, 18′ st Belladonna, 22′ st rig. e 36′ st Di Piazza, 30′ st Gomes, 44′ st Farinola S.

VIRTUS MOLA: De Caro, Lofoco, Samb (22′ st Lanotte), Cavone, Dicesare, Loporchio, Starace, Cacucci, Debari (24′ st De Marzo), Gregorio, Casadibari. All. Dipinto.

CANOSA: Capossele, Gomes, Castro (1′ st Cafagna), Mangialardi, Lamacchia (1′ st Cormio), Dipiazza, Rotondo (30′ st Dimolfetta), Colella, Dibenedetto, Lanzone (1′ st Belladonna), Farinola S. All. De Candia.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

BRINDISI-S. MASSAFRA 2-0

RETI: 24′ pt Lobosco, 50′ st Bernaola

BRINDISI: Antonino, Bernaola, Lanzolla, Melillo (19′ st Caputo), Sanchez K., Sanchez J. (26′ st Burzio), Lobosco, Benvenga, Carpineti (34′ st Barrera), Saraniti (41′ st Ferrari), Cauteruccio. All. Ciullo.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo (41′ st D’Andria), Pavone (30′ st Palmisano), Morisco (19′ st Sergio), Kordic, Russo, Brigida (19′ st Petruzzi). All. Salatino.

ARBITRO: Simonelli di Isernia.

—

GALATINA-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 15′ st Miglietta

GALATINA: Caroppo, Candido, Monteduro, Nuzzo, Signore, Mengoli, Marzo, Lupo (44′ st Portaccio), Miglietta (22′ st Gemma), Macrì (26′ st Valentini), Karim (22′ st Tourè). All. Marino.

BRILLA CAMPI: Menendez, Filippi Filippi, Gorgoni (21′ st De Luca), Milessi, Caravaglio, Layus, Calò, Dell’Atti (29′ st Gaetani), Mariano, Flordelmundo, Cucci (29′ st Vapore). All. Calabuig.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

POLIMNIA-UGENTO 1-4

RETI: 12’ pt, 24’ pt e 27’ st Cordary (U), 36’ st Signorile (P), 38’ st Rivadero (U)

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio, Rapio (19’ st Mercurio), Gernone, Bottari, Zaccaria (19’ st Tirera), Marasciulo (19’ st Ungredda), Dellino, Buonamico, Romano (19’ st Signorile). All. Mancini.

UGENTO: Maggi, Marchionna, Aranda, Albin Gomez, Macias, Martinez, Laena, Valvassori (42’ st Schito), Cordary (33’ st Lollo), Rivadero, Boglic (40’ st Gamboa). All. Manco.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Vittoria pesantissima in chiave salvezza per l’Ugento che sbanca il “Caduti di Superga”. Assoluto protagonista dell’incontro è Marcos Cordary, autore di una eloquente tripletta che incanala i tre punti verso il Salento già nel primo tempo. Dopo un timido avvio di marca locale, l’Ugento passa in vantaggio alla prima occasione: corre il 12’ quando Macias lancia lungo per Cordary che beffa di testa il mal posizionato De Giosa. Proteste locali al 18’ per un presunto rigore su Dellino, ma l’arbitro lascia correre. L’Ugento è spietato e al 24’ raddoppia su azione simile a quella del primo gol: Boglic pesca ancora Cordary che con un altro delizioso pallonetto firma lo 0-2. L’attaccante ugentino è immarcabile anche nella ripresa: al 6’ si vede negare il tris da De Giosa ma la tripletta arriva al 27’ quando scappa via sul filo del fuorigioco e punisce ancora l’estremo difensore rossoverde in uscita. Al 36’ c’è il gol della bandiera per i locali con un tiro fortunoso di Signorile, ex di turno, palla alle spalle di Maggi. Prima del triplice fischio c’è gioia anche per Rivadero che da dentro l’area, con l’esterno, infila il quarto pallone alle spalle di uno sconsolato De Giosa.

—

UC BISCEGLIE-BISCEGLIE 1-2

RETI: 7′ pt Taccogna (BIS), 16′ pt Dammacco (BIS), 6′ st Caputo (UCB)

UC BISCEGLIE: Lullo, Soldani (21′ st D’Elia), Cappellari (23′ st De Blasio), Diomande (32′ st Saani), Panebianco, Bocchino, Loseto (32′ st Radicchio), Bonicelli, Kone (44′ st Monopoli), Zinetti, Caputo. All. Rumma.

BISCEGLIE: Baietti, Cifarelli, Gonzalez, Martino, Di Fulvio (38′ st Ioio), Ciurlo, Taccogna, Dammacco (10′ st Traore), Lopez (30′ st Amoroso), Lavopa (46′ st Visani), Sene (40′ st Martinez). All. Di Meo.

ARBITRO: Celi di Bari.