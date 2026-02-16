NARDÒ – Un buon pari ad Afragola avvicina il Toro alla salvezza matematica e tiene aperta la corsa playoff

Pareggio prezioso per il Nardò, che strappa un punto su un campo difficile come quello dell’Afragolese, formazione imbattuta da sei turni. I granata confermano il buon rendimento contro le squadre campane (fatta eccezione per il Nola) al termine di una sfida equilibrata, combattuta soprattutto a centrocampo e interpretata con grande attenzione tattica da entrambe le formazioni, brave di fatto ad annullarsi.

Per il Nardò ha pesato l’assenza del capitano D’Anna nel reparto offensivo, ma Tedesco si è fatto trovare pronto, offrendo una prestazione generosa. Molto convincente la prova complessiva della squadra guidata da De Sanzo, in particolare in mezzo al campo dove Risolo, Addae e Garnica hanno garantito qualità e sostanza. Il punto conquistato avvicina sensibilmente i neritini alla quota salvezza dei 40 punti, mentre serve meno ai campani, che restano comunque pienamente in corsa per un posto nei play-off. Le due squadre, comunque, restano divise da due punti a favore dell’Afragola.

L’avvio è di marca locale: l’Afragolese pressa alto e prova a chiudere il Nardò nella propria metà campo, senza però creare veri pericoli, se non con un tiro dalla distanza di Sepe che termina largo. Gli ospiti si fanno vedere al 15’ con un colpo di testa di Garnica fuori bersaglio. Poco dopo, su corner di Calderoni, Gigliotti sfiora il palo di testa. Lo stesso Calderoni, su punizione, impegna Puca. Alla mezz’ora Sall serve Tedesco, anticipato in extremis da Nocerino. Al 29’ risponde l’Afragolese con Gioielli dal limite, ma Galli blocca a terra. Nel finale di tempo Addae perde palla rischiando grosso, ma recupera su Longo; al 41’ Puca esce tempestivamente su Tedesco lanciato da Calderoni.

In avvio di ripresa brivido per il Nardò: incomprensione tra Addae e Gigliotti, Montaperto ne approfitta ma conclude fuori. La reazione ospite arriva al 51’, quando Garnica, servito da Tedesco, calcia addosso al portiere in uscita. Ciaramella inserisce forze fresche per aumentare la spinta offensiva, ma al 58’ è ancora il Nardò a rendersi pericoloso con un contropiede di Sall e colpo di testa impreciso di Garnica. Al 67’ l’Afragolese sfiora il vantaggio: lancio di Fabiano per Porzio, scavetto e intervento decisivo di Galli che salva il risultato. Poco dopo Tedesco tenta la sorpresa da oltre quaranta metri senza fortuna. Nel finale i padroni di casa alzano il ritmo, ma il Nardò si difende con ordine, chiudendo ogni varco. Ultima emozione una rovesciata di Longo che termina a lato. Nonostante il forcing conclusivo, il risultato resta inchiodato sul pareggio. Domenica prossima sfida casalinga per il Nardò contro l’Heraclea.

IL TABELLINO

Afragola (NA), stadio “Luigi Moccia”

domenica 15.02.2o026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 24

T. AFRAGOLESE-NARDÒ 0-0

T. AFRAGOLESE: Puca, Sepe, Filippini, Nuredini (7′ st Fabiano), Collaro (39′ st Patriarca), Torassa, Nocerino, Gioielli, Montaperto (7′ st Porzio), Longo, ferrara (32′ st Massaro). All. Ciaramella.

NARDÒ: Galli, Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni, Addae, Risolo, Garnica (24′ st Agrimi), Sall, Elia, Tedesco E. All. De Sanzo.

ARBITRO: Burratini di Roma.

