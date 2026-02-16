TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 16ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 16 – 5ª rit.
(15.02.2026 h 15)
GC Muro-AP Specchia 8-1
LM Scorrano-Atl. Melpignano 5-0
Palmariggi-Cutrofiano AM 1-0
Atl. Salve-Choriana 3-4
V. Neviano-Sannicola 3-1
Riposa Andrano Castiglione
CLASSIFICA
V. Neviano 34
GC Muro 33
Atl. Salve 31
Palmariggi 31
LM Scorrano 29
Cutrofiano AM 17
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Choriana 11
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3
NB: da completare Atl. Salve-Palmariggi (dal 29′ pt, 0-0)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 17 – 6ª rit.
(22.02.2026 h 15)
Atl. Melpignano-Atl. Salve
Sannicola-GC Muro
Cutrofiano AM-LM Scorrano
Andrano Castiglione-Palmariggi
Choriana-V. Neviano
Riposa AP Specchia
NB: da completare Atl. Salve-Palmariggi (26/02 h 15, si ripartirà dal 29′ pt, 0-0)