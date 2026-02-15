LIVE! ECCELLENZA – Risultati 28ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! ECCELLENZA – Risultati 28ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
NB: devono ancora riposare Brindisi, V. Mola, UC Bisceglie, Bitonto, Taranto, Ugento, Galatina, Brilla Campi, Atl. Acquaviva e Toma Maglie
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 29 – 10ª rit.
(gio. 19.02.2026 h 15)
Brilla Campi-Bitonto
S. Massafra-Gallipoli
Ugento-Galatina
Bisceglie-N. Spinazzola
Atl. Racale-Polimnia
A. Toma Maglie-Taranto
Novoli-Taurisano
Canosa-UC Bisceglie
Atl. Acquaviva-Virtus Mola
Riposa Brindisi
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)