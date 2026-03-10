LECCE – S’incrementa la quota ammende 2025/26: il Giudice sportivo
Altre duemila euro di ammenda per il Lecce dal Giudice sportivo di Serie A per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco al primo minuto di gioco di Lecce-Cremonese. Il totale stagione delle ammende per il club salentino sale a 114.000 euro.
Super ammenda per il Milan di 22.000 euro per ingiustificato ritardo nell’inizio del secondo tempo più altri 8.000 euro per cori insultanti dei tifosi verso die calciatori avversari e per l’utilizzo di un raggio laser verso un calciatore avversario; colpite anche il Bologna (3.000) e il Genoa (2.000).
Calciatori squalificati: un turno di stop per Giuseppe Pezzella (Cremonese, e ammenda di 10.000 euro), Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma), Adrien Rabiot (Milan).