VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 08.03.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 7): Bsto Arsizio-Roma -2, Valsabbina-Messina 3-0, Talmassons-Costa Volpino 3-0, Melendugno-Altafratte 3-2, Trentino-Fasano 3-1.

CLASSIFICA: Brescia 37 – Talmassons 36 – Costa Volpino 26 – Altafratte 25 – Roma, Busto Arsizio 24 – Fasano, Trentino, Melendugno 18 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (14-15/03): Roma-Valsabbina, Altafratte-Messina, Busto Arsizio-Costa Volpino, Fasano-Melendugno, Trentino-Talmassons.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 22): Macerata-Taranto 3-0, Aversa-Brescia 0-3, Ravenna-Siena 3-1, Pordenone-Catania 1-3, Lagonegro-Pineto 2-3, Fano-Portoviro 0-3, Cantù-Sorrento 1-3.

CLASSIFICA: Pordenone 49 – Pineto 47 – Brescia 45 – Ravenna 44 – Aversa 37 – Lagonegro 33 – Macerata, Catania, Sorrento 30 – Taranto, Portoviro 28 – Fano 25 – Siena 24 – Cantù 12.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Brescia-Pordenone, Catania-Ravenna, Macerata-Aversa, Sorrento-Fano, Taranto-Portoviro, Pineto-Cantù, Siena-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

Pausa

CLASSIFICA: Castellana Grotte, Reggio Calabria 43 – Gioia del Colle 31 – Aurispa Lecce 30 – Modica 27 – Sabaudia, Campobasso 24 – Terni, Galatone 13 – Napoli 7.

PROSSIMO TURNO (15/03): Castellana Grotte-Gioia del Colle, Reggio Calabria-Aurispa Lecce, Modica-Napoli, Sabaudia-Campobasso, Galatone-Terni.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 18): SG Terzigno-Valdiano 3-2, Casoria-D&F Caffè 3-2, Termoli-Molfetta 0-3, San Vito Mesagne-Marcianise 3-0, Leverano-Uni Bari 0-3, Casarano-Bisignano 1-3, Pag Taviano-Praia 3-1.

CLASSIFICA: Pag Taviano 53 – Molfetta 47 – Valdiano 39 – Uni Bari 36 – san Vito Mesagne 34 – D&F Caffè 33 – Casoria, SG Terzigno 27 – Casarano 26 – Marcianise 20 – Leverano 16 – Termoli, Bisignano 8 – Praia 4.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): D&F Caffè-Valdiano, Molfetta-Casoria, Uni Bari-San Vito Mesagne, Marcianise-Casarano, Pag Taviano-SG Terzigno, Bisignano-Leverano, Praia-Termoli.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 18): Faam Matese-Nardò 0-3, Isernia-Napoli 3-0, Capurso-Monopoli 3-0, Salerno-Volare BN 3-2, Cerignola-Monteroni 3-0, Arabona-Bari 3-0, Fiamma Torrese-Pescara 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 44 – Isernia 43 – Arabona 41 – Capurso 36 – Salerno 34 – Monopoli 33 – Cerignola 31 – Monteroni 29 – Volare BN 21 – Faam Matese 20 – Bari 19 – Napoli 14 – Fiamma Torrese 9 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Napoli-Nardò, Monopoli-Isernia, Monteroni-Salerno, Volare BN-Arabona, Fiamma Torrese-Faam Matese, Bari-Cerignola, Pescara-Capurso.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La Dream Volley Nardò non si ferma: nella trasferta campana contro la FAAM Matese, le ragazze di Mister Fabio Saccomanno sfoderano una prestazione di altissimo livello, imponendosi con un netto 3-0 (25-22, 25-13, 28-26). Un risultato che non solo consolida la vetta della classifica, ma lancia un segnale chiaro a tutto il Girone I: questa squadra sa soffrire, combattere e vincere con la lucidità delle grandi.

MISSIONE COMPIUTA – Il tabellino finale racconta una partita vinta grazie alla superiorità nei fondamentali di seconda linea e alla capacità di concretizzare le occasioni di contrattacco. Greta Halla è semplicemente incontenibile. Chiude il match come top scorer assoluta con 24 punti. Greta è il “braccio armato” della grinta chiesta dal mister, il terminale offensivo che ogni allenatore vorrebbe. Silvia Antonaci e Siria Tarantino chiudono con 9 punti a testa. Antonaci si è distinta per un’ottima lettura a muro (3 vincenti); quando serve, Siria risponde “presente”, senza se e senza ma. Il capitano Martina Gorgoni è il “motore silenzioso” della squadra: con il 58% di ricezione positiva su 19 palloni toccati, ha garantito stabilità all’intero reparto. Una prestazione a tutto tondo. Sara Della Corte svolge un lavoro sporco che a primo acchito non entusiasma gli amanti del “tutto e subito”; ma una attenta lettura del tabellino ci dice che chiude con 8 punti e una ricezione del 50%. La sua capacità di equilibrare attacco e difesa è stata fondamentale per non permettere a Matese di rientrare in partita. Giorgia Tamborino ha gestito il gioco con intelligenza, trovando sempre la soluzione migliore nei momenti di tensione. Fondamentale il lavoro di Mara Tamborino, che con il 67% di positività in ricezione ha reso la vita difficile alle battitrici avversarie, permettendo ricostruzioni pulite e veloci. Se i primi due parziali hanno mostrato la superiorità tecnica di Nardò, il terzo set (28-26) è stato il manifesto della filosofia di mister Fabio Saccomanno: sotto la pressione di una Matese determinata a riaprire i giochi, le granata hanno lottato su ogni pallone, recuperando situazioni complicate e chiudendo ai vantaggi con una maturità da prima della classe. La panchina fa parte integrante del match: chi non entra partecipa alle gioie ed alle sofferenze di chi è in campo: abbiamo atlete, unite e coese, saranno la nostra forza da qui alla fine! Unica sbavatura di un match quasi perfetto è stato il servizio: 13 errori in battuta sono margine di miglioramento sul quale lavorare per non concedere punti facili alle avversarie che da qui alla fine saranno tutte tostissime. La vittoria ha assunto un sapore speciale grazie a chi ha percorso chilometri per sostenere i colori di Nardò. Ad una squadra matura in campo risponde una tifoseria responsabile sugli spalti, che non si scompone e che porta a casa, anch’essa, il risultato pieno: 3-0 in campo…e fuori.

LE INTERVISTE – A fine gara raggiungiamo due delle protagoniste principali della serata. Il capitano Martina Gorgoni, autrice di una prestazione sopra la media grazie ad un ottimo lavoro di ricezione e di contrattacco: “Sono estremamente orgogliosa della prestazione della squadra. Conoscevamo perfettamente il valore di Matese e le insidie che questa partita nascondeva, ma siamo scese in campo con l’atteggiamento giusto, affrontando ogni scambio con la massima concentrazione. Nonostante un calo nell’ultimo set, dove abbiamo sofferto la pressione avversaria e abbiamo commesso qualche errore di troppo ne siamo uscite insieme, dimostrando la compattezza di un vero gruppo. È proprio in questi momenti che si vede la forza di una squadra che rema tutta nella stessa direzione. Infine, un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che a nome di tutte ringrazio di cuore: sentirli cantare e sostenerci anche nelle trasferte più lontane è un’emozione incredibile e ci dà una carica enorme. Sono fiera di questo ambiente e spero che questo trend positivo possa continuare il più a lungo possibile. Continuiamo così!”.

Le fa eco la centrale Silvia Antonaci: “E’ stata una partita molto tosta e sofferta, come ci aspettavamo. Matese è un campo difficile e affrontavamo una squadra che riesce a mescolare bene esperienza e gioventù, quindi sapevamo che non sarebbe stato semplice portarla a casa. Durante la gara non siamo state sempre costanti e in alcuni momenti potevamo sicuramente gestire meglio determinate situazioni, però nelle partite così conta soprattutto avere la lucidità di restare attaccate alla gara fino alla fine. Alla fine siamo riuscite a portare a casa il risultato, ed è la cosa più importante in questo momento della stagione. La classifica è cortissima e con un solo punto di vantaggio non possiamo permetterci passi falsi. Ora ci aspetta un’altra trasferta: test importante (l’ennesimo) e spero che riusciremo a dimostrare di poter mantenere lo stesso ritmo e la stessa mentalità anche lontano da casa. Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere alta la concentrazione e affrontare ogni partita con la stessa determinazione. Forza bimbe mie, forza Dream!”

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 18): Lecce-MSP Galatina 3-0, Melendugno Calimera-CDM Astra Volley 3-1, Surbo-San Cassiano 1-3, Trepuzzi-NV Torre 3-1, Aurora Brindisi-Oria 0-3, Monopoli-CDM Cutrofiano 0-3.

CLASSIFICA: Oria, CDM Cutrofiano 45 – San Cassiano 43 – Trepuzzi 39 – Aurora Brindisi 36 – NV Torre 24 – CDM Astra Volley 19 – Lecce 18 – F. Taviano 17 – Surbo 15 – Melendugno Calimera 12 – MSP Galatina 11 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): MSP Galatina-San Cassiano, F. Taviano-Lecce, Surbo-Melendugno Calimera, NV Torre-Monopoli, Oria-Trepuzzi, CDM Cutrofiano-Aurora Brindisi.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 18): Mottola-V. Tricase 0-3, Vibrotek-PSA Matera 3-1, Parabita-Frascolla 3-0, San Pancrazio-Fasano 0-3, SB Galatina-Grottaglie 3-1.

CLASSIFICA: Vibrotek 44 – Tricase 43 – Lecce, Fasano 35 – SB Galatina 31 – PSA Matera 25 – Grottaglie, San Pancrazio 17 – Parabita 15 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): V. Tricase-Lecce, PSA Matera-Parabita, Fasano-Mottola, Frascolla-SB Galatina, Grottaglie-San Pancrazio.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 18): PSA Matera-Ostuni 3-0, Matera-Noci 0-3, Spike Volley-Sant’Elia 2-3, SS Annunziata-Massafra 3-0, Mesagne-Putignano 2-3, Talsano-Santeramo 0-3.

CLASSIFICA: Putignano 46 – Mesagne 45 – Noci, PSA Matera 38 – Sant’Elia 37 – Massafra 31 – SS Annunziata 24 – Matera 22 – Santeramo 21 – Spike Volley 12 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Noci-PSA Matera, Sant’Elia-SS Annunziata, Uisp Putignano-Matera, Massafra-Santeramo, Talsano-Mesagne, Ostuni-Spike Volley.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 18): Bee Lecce-Sport & Friends 3-0, Melendugno Calimera-Vera Monteroni 0-3, Parabita-Copertino 0-3, Tricase-CDM Cutrofiano 0-3, Spongano-RV Ugento 3-1.

CLASSIFICA: Copertino 47 – CDM Cutrofiano 46 – Spongano 36 – Bee Lecce 33 – Vera Monteroni 32 – RV Ugento 26 – Aradeo 21 – Sport & Friends 16 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Vera Monteroni-Bee Lecce, Copertino-Tricase, RV Ugento-Melendugno Calimera, Aradeo-Spongano, Sport & Friends-Parabita.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 18): Castellana-Falchi Ugento 3-1, Avetrana-Massafra 1-3, San Vito-Tiger Squinzano 3-1, Vis Squinzano-SBV Galatina 3-1, GS Ugento-Materdomini 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 35 – Massafra 33 – Falchi Ugento 32 – Vis Squinzano 28 – Castellana, GS Ugento 26 – Ruffano 25 – San Vito 24 – Tiger Squinzano 22 – Avetrana 11 – Materdomini 8 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (14/03): Tricase-Massafra, Avetrana-Castellana, Tiger Squinzano-GS Ugento, SBV Galatina-San Vito, Materdomini-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 13): Brindisi-DV Nardò (27/03), Melendugno Calimera-Valecaracuta Lecce (18/03), LC Monteroni-Wesport (13/03), Vis Squinzano-GVP Corvino 3-1, Trepuzzi-Lecce (12/03).

CLASSIFICA: Vis Squinzano 38 – Brindisi 30 – LC Monteroni 28 – GVP Corvino 24 – Trepuzzi 19 – Wesport 17 – DV Nardò 15 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Valecaracuta Lecce-DV Nardò, Wesport-Melendugno Calimera, Lecce-LC Monteroni, GVP Corvino-Trepuzzi, Vis Squinzano-Brindisi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 16): AR Maglie-Alliste 0-3, Victor Volley-CDM Astra Volley 3-1, Supersano-IM Otranto (02/04), Flyarmida-San Cassiano 3-0, MB Ruffano-CDM Cutrofiano 2-3.

CLASSIFICA: Alliste 40 – CDM Cutrofiano 33 – MB Ruffano 28 – Victor Volley 23 – Supersano 22 – San Cassiano, Otranto 19 – Flyarmida 17 – CDM Astra Volley 13 – V. Tricase 11 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): AR Maglie-CDM Cutrofiano, Alliste-Victor Volley, CDM Astra Volley-Supersano, V. Tricase-Flyarmida, San Cassiano-MB Ruffano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 13): NV Maglie-Veglie 1-3, PVK-Nardò 2-3, Specchia-GVP Corvino 2-3, Lecce-Meraki 0-3.

CLASSIFICA: Meraki 30 – Veglie 28 – GVP Corvino, NV Maglie 22 – Specchia 18 – Nardò 16 – Lecce 13 – PVK 4 – Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Brundisium-Specchia, GVP Corvino-PVK, Nardò-Lecce, Meraki-NV Maglie.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 4): Wesport-Bee Lecce 3-0, Sant’Elia-Aurora Brindisi 3-1, Degiorgivolley-Surbo (12/03).

CLASSIFICA: Sant’Elia 12 – Aurora Brindisi 9 – Degiorgivolley 6 – Wesport 3 – Bee Lecce 2 – Surbo 1.

PROSSIMO TURNO (15/03): Bee Lecce-Sant’Elia, Aurora Brindisi-Degiorgiovolley, Surbo-Wesport.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 4): Civolley Copertino-San Pietro in Lama 0-3, San Cesario-PVK 0-3, LC Monteroni-I. Copertino 0-3.

CLASSIFICA: San Pietro in Lama 11 – I. Copertino 10 – PVK, San Cesario 6 – Civolley Copertino 3 – LC Monteroni 0.

PROSSIMO TURNO (15/03): San Pietro iN Lama-San Cesario, PVK-LC Monteroni, I. Copertino-Civolley Copertino.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 4): MV Galatina-Alezio 3-1, Draghi Matino-Uggiano 3-0, Gallipoli-PDP Casarano 3-0.

CLASSIFICA: Draghi Matino 12 – Alezio 8 – Gallipoli 7 – MV Galatina 5 – Uggiano 4 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (11-15/03): Alezio-Draghi Matino, Uggiano-Gallipoli, PDP Casarano-MV Galatina.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 4): San Donaci-LS Sava 3-0, Sport & Friends-Volley Sava 3-1, Novoli-Vis Squinzano 3-1.

CLASSIFICA: Novoli 12 – San Donaci 10 – Vis Squinzano 6 – Sport & Friends 5 – Degiorgivolley 3 – Volley Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): Vis Squinzano-San Donaci, LS Sava-Sport & Friends, Volley Sava-Degiorgivolley.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 4): GV Galatone-MB Ruffano 0-3, Azzurra Team-Alliste 3-0, V. Tricase-NV Maglie (11/03), SB Galatina-Meraki 3-0.

CLASSIFICA: MB Ruffano 9 – NV Maglie 6 – SB Galatina 5 – Azzurra Team 4 – V. tricase, GV Galatone, Alliste 3 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (11-16/03): Tricase-MB Ruffano, GV Galatone-Azzurra Team, Alliste-SB Galatina, Meraki-NV Maglie.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net