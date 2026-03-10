AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 20ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 20
Poggiardo-Aradeo 2-0
FC Castrignano-E. Coluccia 4-1
Salento Over Seclì-Alixias n.d. (rinviata al 1° aprile)
Galatone Romidò-FC Galatone 3-2
Salve/Morciano-Presicce-Acquarica 1-1
C.D. Melissano-Fatac Scorrano 0-1
City Gas Revolution-Atl. Ascla Tiggiano 10/03 h 20.30
CLASSIFICA
Poggiardo 48
Salento Over Seclì 40
Alixias 38
FC Galatone 38
Fatac Scorrano 35
C.D. Melissano 34
Aradeo 31
Atl. Ascla Tiggiano 29
FC Castrignano 25
Galatone Romidò 19
E. Coluccia Cutrofiano 16
Presicce-Acquarica 11
City Gas Revolution 11
Salve/Morciano 8
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 21
Atl. Ascla Tiggiano-Galatone Romidò 13/03 h 20.30
C.D. Melissano-Salento Over Seclì 14/03 h 15
City Gas Revolution-Pol. Uxentum 14/03 h 14.30
Salve/Morciano-FC Castrignano 16/03 h 20.30
Presicce Acquarica-Poggiardo 16/03 h 20.30
E. Coluccia-Aradeo 16/03 h 20.30
Fatac Scorrano-Alixias 17/03 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution), Misciali G. (Salento Over Seclì), Giuri V. (Aradeo);
13 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), Do. Greco (C.D. Melissano), Da. Greco (Galatone Romidò)
(…)