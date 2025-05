LECCE – In ritiro a Roma per preparare l’ultima (?) sfida

Giornata di riposo oggi per il Lecce dopo il lavoro svolto ieri mattina al Via del Mare a poche ore dalla vittoria casalinga col Torino.

Il gruppo di Marco Giampaolo si ritroverà domani mattina al Via del Mare, programma che si ripeterà anche per giovedì mattina. Nel pomeriggio, poi, la squadra si trasferirà a Roma, presso il Mancini Park Hotel (struttura già scelta in passato dal club giallorosso), dove si allenerà sino all’immediatezza di Lazio-Lecce, in programma domenica alle 20.45.

Alla partita dell’Olimpico mancherà lo squalificato Tete Morente, destinatario di un inutile cartellino giallo nella gara col Torino, già diffidato. Sulla panchina biancazzurra non siederà nemmeno il grande ex Marco Baroni, squalificato per un turno dopo la burrasca dei minuti finali di Inter-Lazio.