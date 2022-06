LECCE – In attesa dell’ufficialità per Frabotta, Corvino e Trinchera continuano a sondare il mercato

In attesa dell’ufficialità dell’ingaggio di Gianluca Frabotta, esterno difensivo sinistro di proprietà della Juventus e, nello scorso campionato, in forza al Verona, dove, per via di un serio infortunio, ha giocato pochissimo, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera non restano, di certo, con le mani in mano.

Le ultime voci di mercato accostano al Lecce i nomi dell’attaccante Mattia Destro (che piace anche a Spezia e Salernitana) e quello – nuovo – di Riccardo Calafiori, promettente esterno difensivo di proprietà della Roma e, nella stagione appena conclusa, nella rosa del Genoa. Calafiori e Frabotta occupano lo stesso ruolo (per il quale, Baroni ha in rosa anche Gallo) e, pertanto, uno dei due nomi potrebbe non andare in porto. Destro, invece, attaccante d’esperienza classe 1991, con quasi 300 presenze e un’ottantina di gol in Serie A, è seguito anche da Spezia e Cremonese.

In via di chiusura, infine, la trattativa tra Gabriel (svincolato al 30 giugno) e il Torino, dove andrà a giocarsi una maglia da titolare con Berisha e Milinkovic-Savic.