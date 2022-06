EVENTI – “Un secolo d’azzurro”, a Lecce “Tutto il gusto del calcio” con Pedro Pablo Pasculli

Prosegue, con grande successo di visite, la mostra “Un secolo d’azzurro” allestita all’interno del Festival “Emotional&Sport” presso il chiostro dell’ex convento dei Teatini a Lecce. La mostra chiuderà i battenti giovedì 23.

Domani, 19 giugno, alle ore 19, è prevista una serata speciale dal titolo “Tutto il gusto del calcio” (organizzato in collaborazione con MV&Partners), che avrà come madrina Barbara Politi, giornalista e conduttrice televisiva. Politi dialogherà con la chef executive di Osteria degli Spiriti di Lecce, Tiziana Parlangeli, e con Pierandrea Casto, giornalista sportivo e autore del libro “Sogni divenuti realtà. Le promozioni del Lecce in Serie A” (Icaro editore). Come ospite principe della serata ci sarà il campione del Mondo, Pedro Pablo Pasculli, che ha vinto la massima competizione per nazioni nel 1986 con l’Argentina di Maradona. Pasculli ha giocato nel Lecce dal 1985 al 1991 ed è una delle bandiere della storia della società giallorossa. Indimenticabile la sua promozione in A nel 1988 con Mazzone in panchina che permetterà di aprire lo scrigno dei ricordi sui successi passati del Lecce, ormai giunto al decimo salto nella massima serie nazionale.