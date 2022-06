TENNIS – Ct Maglie, contro Pharaon Reggio Calabria basta un punto per evitare i playout

Gara importantissima per il Ct Maglie quella di domani contro il Tc Pharaon di Reggio Calabria: una sfida che potrebbe decidere i playoff, i playout o la riconferma diretta della B1 anche per il prossimo anno. I calabresi, primi a pari punti col Ct Ragusa, cercheranno la vittoria per avere una posizione privilegiata per i playoff; di contro, i salentini dovranno evitare i playout e sarà importante anche il risultato della diretta inseguitrice, il Tc Pavia, che giocherà a Venezia. Al Maglie basta un pareggio per centrare l’obiettivo.

Per il Ct Maglie sono a disposizione il bulgaro Alexander Donski (2.2 e 525 ATP), all’esordio casalingo, Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7), Gianluca Romano (3.4), Marco Cezza (3.5) e Marco Baglivo (4.1). I calabresi risponderanno con Matias Nicolas Zukas (2.1 e 455 ATP), Bruno Caula (2.3), Franco Emanuel Egea (2.4 e 615 ATP), lo spagnolo John Nargi Echeverria Madurga (2.4), Andrea Smerzi (2.6), Francesco Faraone (2.7), Giuseppe Faraone (3.1), Antonino Faraone (3.2), Giovanni Faraone (3.5).

Intanto, le ragazze della C femminile ritorneranno in campo il 26 giugno in casa contro il Tc Sale di Alessandria, gara valida per i playoff di B2. Infine, buone prove per i due under 14 del Ct Maglie, Riccardo Manca e Dennis C. Spircu sul Ct Bari: Manca ha battuto Carmelo Barresi per 61 60; Spircu ha superato Raffaele Bia per 63 57 62. Prossimo appuntamento il 22 giugno contro il Ct Ostuni.