VOLLEY B1/f – Melendugno, cambio della guardia in panchina: arriva Napolitano

Cambio della guardia sulla panchina della Narconon Volley Melendugno, recente finalista playoff in B1 femminile. Coach Ida Taurisano non sarà più l’allenatrice delle rossonere. Al suo posto, il nome prescelto dalla società è quello di coach Bruno Napolitano.

“Scelta di primo, anzi primissimo livello in panchina per la società salentina – si legge nella nota diffusa dal club poco fa – che si affida a un tecnico di gran valore. D’altronde, la sua carriera parla per lui. Nelle ultime quattro stagioni ha guidato Soverato in Serie A2, mettendo in mostra una pallavolo sempre propositiva e spettacolare, conquistando i play-off. L’enorme esperienza di coach Napolitano è maturata grazie ai tanti campionati e alle innumerevoli “battaglie” affrontate in prima persona: si possono ricordare, tra le altre, le annate come allenatore a Urbino, Milano, Parma, Chieri e soprattutto a Giaveno in A1. Dopo la promozione in A2 sfiorata quest’anno, Melendugno ha ancora fame e per placare questo appetito insaziabile si farà guidare volentieri da un tecnico che vanta il premio come miglior allenatore dell’A2 nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012. Benvenuto Mister, tutta Melendugno è già con te!”.