LECCE – La lista dei convocati per il raduno del 25 giugno

Si avvicina la data del raduno dei calciatori dell’Unione Sportiva Lecce. Giovedì prossimo finiranno le vacanze dei tesserati giallorossi che dovranno trovarsi in sede per le rituali visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Da sabato 25 a giovedì 30, poi, pre-ritiro presso il Deghi Center di San Pietro in Lama prima della partenza per Folgaria, dove la squadra sosterrà il ritiro vero e proprio sino al 15 luglio.

Questi i convocati:

PORTIERI – Bleve

DIFENSORI – Dermaku, Lucioni, Simic, Tuia, Calabresi, Gallo, Gendrey;

CENTROCAMPISTI – Blin, Hjulmand, Bjorkengren, Gargiulo, Helgason, Majer

ATTACCANTI – Di Mariano, Listkowski, Rodriguez, Strefezza, Coda.

Al gruppo si aggregheranno i Primavera Borbei, Cultraro e Samooja; i difensori Ciucci e Lemmens; i centrocampisti Berisha e Gonzalez; gli attaccanti Mommo e Nizet.

Hjulmand e Helgason, per via degli impegni con le rispettive nazionali, si aggregheranno il 28 giugno; Brancolini e Ceesay, neo tesserati, dal 1° luglio, salvo disposizioni differenti delle attuali società dei calciatori.