LECCE – In arrivo il terzino destro dal Portogallo: Danilo Veiga

Dopo Jesper Karlsson è in arrivo il secondo ingaggio per il Lecce nella finestra di calciomercato invernale. Si tratta del difensore portoghese/brasiliano Danilo Veiga, classe 2002, in forza all’Estrela Amadora, club di prima serie lusitana, attualmente in quartultima posizione in classifica.

Veiga è cresciuto nelle giovanili del Porto, con cui ha giocato un paio di gare in Youth League, per poi fare esperienza in terza e seconda serie con Felgueiras e Gil Vicente. nel 2022/23 ha giocato metà stagione in Croazia col Rijeka, sino all’estate del 2024 quando poi fu tesserato dall’Estrela. A fine dello scorso anno ha anche esordito in Under 21 portoghese, mettendo insieme due presenze nelle amichevoli contro Ucraina e Slovacchia.

Veiga, nelle intenzioni della società, dovrebbe chiudere la coppia di terzini destri insieme a Guilbert e dovrebbe essere in Salento già nel pomeriggio di oggi per le pratiche di rito.