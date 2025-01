CASARANO – Gol di Malcore e obiettivo centrato: tre punti contro la Palmese

Massimo risultato col minimo sforzo per il Casarano che passa di misura sul campo della Palmese con un gol di Malcore. I rossazzurri conservano il comando della classifica del girone H insieme alla Nocerina, mantenendo un punto di vantaggio sull’Andria e due sul Martina.

Dopo una buona partenza del Casarano, pericoloso con un tiro cross di Pinto smanacciato dal portiere di casa Pollini, viene fuori la Palmese che si presenta al tiro con Magliocca su cui Fernandes risponde presente, ripetendosi su Puca poco dopo. Prima frazione orgogliosa dei padroni di casa che avanzano con coraggio senza troppi condizionamenti mentali verso la capolista. Prima del riposo la Palmese ci prova un altro paio di volte, prima con Caputo – palla respinta da Fernandes – poi con Virglio – palla a lato.

È sempre la Palmese a rendersi maggiormente pericolosa anche in avvio di ripresa con un tiro di Puca che manca la porta non di molto. Ed ecco che vien fuori il ruggito della grande squadra che, dopo aver sofferto, piazza la zampata vincente con Malcore, rapido a ribadire in porta una respinta di Pollini che aveva detto di no proprio ad un suo colpo di testa. Le squadre rimangono in dieci uomini dal 54′ per l’espulsione di Peluso e Rizzo che dimostrano di non starsi simpatici e guadagnano la doccia per reciproche scorrettezze. Di Bari ridisegna la squadra cercando, ovviamente, di difendere a denti stretti il gol di vantaggio, cosa che riesce abbastanza bene perché i rossazzurri concedono solamente un paio di tiri ai loro avversari, prima con Orefice (alto), poi con Tiberti (largo).

Nel post-gara mister Di Bari parla di una partita difficilissima e di un approccio sbagliato, facendo i complimenti ai suoi per il secondo tempo giocato con la giusta mentalità.

Prossimo turno, derby casalingo per il Casarano contro il Fasano.

—

IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio Comunale

domenica 26.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 21

PALMESE-CASARANO 0-1

RETI: 7′ st Malcore

PALMESE (4-3-3): Pollini; Magliocca, Puca, Galeotafiore, Tiberti; Fusco (25′ st Santarpia), Virgilio (25′ st Ceparano), Ceccarini (40′ st Okojie); Peluso, Volpe, Orefice (40′ st Figliolia). All. Grimaldi.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic (19′ st Barone), Rizzo, Morales; Pinto, Logoluso, D’Alena, Cajazzo (25′ st Opoola); Lojodice (36′ st Teijo), Malcore (25′ st Saraniti), Perez (19′ st Legittimo). All. Di Bari.

ARBITRO: Leorsini di Terni.

NOTE: espulsi al 9′ st Peluso (P) e Rizzo (C) per reciproche scorrettezze.

