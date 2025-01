NARDÒ – Assenze e ingenuità, il Toro esce sconfitto dalla trasferta sul campo della Nocerina

S’interrompe in casa della Nocerina co-capolista la mini striscia di tre risultati utili consecutivi del Nardò, costretto piegarsi anche e soprattutto per via dell’inferiorità numerica causata dall’ingenuità di Addae. I granata conservano la settima posizione in classifica ma ora sono tallonati dal Fasano, distante un solo punto.

Tante le assenze per De Sanzo, costretto a schierare una formazione d’emergenza che, comunque, tiene bene il campo nella prima parte del primo tempo. Minuto dopo minuto, la Nocerina avanza il suo raggio d’azione e alla mezzora confeziona il gol di Felleca che batte al volo e supera l’incolpevole Galli. Al 35′ altro episodio clou: secondo giallo per Addae in cinque minuti e Nardò in dieci uomini per tutta la partita ma a un passo dal pari con un’azione di Delvino che, però, sciupa una buona occasione da posizione invitante.

La ripresa si apre con la Nocerina compatta e dinamica, intenzionata a gestire il possesso del pallone e ad affondare i colpi non appena possibile, sfruttando l’uomo in più. Dopo un paio di spunti di Bottalico, i padroni di casa raddoppiano al 17′ con Marquez che trasforma in gol un preciso assist di Felleca. Super intervento di Galli alla mezzora che evita il tris locale su iniziativa di Favetta che poi al 33′ colpisce la traversa. Poco prima del triplice fischio, l’unica iniziativa salentina ad opera di Lucas che, su punizione, mette i brividi alla difesa dei molossi.

Finisce 2-0 una gara già difficile in partenza, poi resasi ancora più complicata per l’ingenuità di Addae. Domenica prossima, per il Toro, seconda trasferta consecutiva sul campo del Francavilla in Sinni.

—

IL TABELLINO

Nocera Inferiore (Sa), stadio “San Francesco d’Assisi”

domenica 26.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 21

NOCERINA-NARDÒ 2-0

RETI: 30′ pt Felleca, 17′ st Marquez

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino (48′ st Fraraccio), Troest, Silvestri (38′ st Sparandeo), Barone (34′ st Tempre); Faiello, Bottalico, Gerbaudo (20′ st Cecere), Addessi, Marquez (20′ st Favetta), Felleca. All. Campilongo.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Trinchera; Munoz, Milli (18′ st Lollo), Addae, Lucas, De Crescenzo; Piazza, Gatto (38′ pt Piccioni). All. De Sanzo.

ARBITRO: Petraglione di Termoli.

NOTE: espulso Addae (NA) al 35′ pt per doppia ammonizione. Rec. 1′ pt, 3′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA