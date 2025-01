UGENTO – Cinquina al Costa d’Amalfi e passo in avanti nella lotta salvezza

Netta e convincente vittoria dell’Ugento che travolge il Costa d’Amalfi nello scontro diretto del “Comunale”. Più determinati e concentrati i ragazzi di Mimmo Oliva che s’impongono grazie ad un ottimo primo tempo e all’ingenuità dei propri avversari, costretti a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Il successo di Grisley e compagni è oro colato per la classifica: la dodicesima piazza, che vale la salvezza diretta, è ora a soli due punti. Fosse finito ieri il campionato, l’Ugento, tredicesimo, si sarebbe comunque salvato per la regola degli otto punti sulla sedicesima in classifica.

Diversi i problemi di formazione per mister Oliva, costretto a rinunciare agli infortunati Medina, Bernardo e Navarro, con Sanchez e Ruiz che partono dalla panchina. Coppia d’attacco affidata al duo Rossi-Ancora. L’avvio di gara per i salentini è tutto in discesa: non sono passati nemmeno due minuti che, su corner battuto da Regner, Grisley risolve la mischiona in area battendo Provitolo da due passi. Gli ospiti provano a reagire subito, prima con un debole colpo di testa di Mbakogu, poi con un piazzato di Proto, quindi con uno spunto di Esposito che centra per lo stesso Mbakogu, in ritardo di una frazione di secondo con l’incornata che poteva valere il pari immediato. Passato il pericolo, l’Ugento torna a guadagnare metri andando al tiro con Regner, Bedini e trovando il raddoppio con un colpo di testa di Ancora alla mezzora su assist di Bedini. In zona recupero, Costa d’Amalfi in dieci uomini per la seconda ammonizione comminata a Cuomo, reo di un inutile fallo a centrocampo su Martinez.

I padroni di casa puntano al possesso palla e affondano i colpi nella ripresa, facendo valere l’uomo in più: al 15’ calano il tris con un colpo di testa di Regner con assist ancora di Bedini; al 28’ è poker firmato da un mancino di Rossi, assistito da Ancora. Per i costieri c’è gloria per Esposito che al 30’, di testa, firmerà il gol della bandiera. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per la doppietta personale di Grisley, servito da Rossi. Il finale, come tutta la ripresa, è pura accademia. Proprio prima del triplice fischio, Illipronti compie uno dei pochissimi interventi di giornata respingendo a pugni chiusi un calcio di punizione dal limite di Maione. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la sesta vittoria stagionale per l’Ugento che, passo dopo passo, con una gara attenta, umile ed efficace, fa un sol boccone dei propri avversari. Ma guai a cullarsi sugli allori, giacché domenica prossima la squadra di mister Oliva sarà chiamata a fronteggiare un altro scontro diretto andando a far visita al Manfredonia, battuto all’andata proprio sul filo di lana.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 26.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 21

UGENTO-COSTA D’AMALFI 5-1

RETI: 2’ pt e 36’ st Grisley (U), 30’ pt Ancora (U), 15’ st Regner (U), 28’ st Rossi (U), 30’ st Esposito (C)

UGENTO (3-5-2): Illipronti; Lezzi, Romero (26’ st Granicelli), Martinez; Bedini, Grisley, Amabile (33’ st Teyou), Regner (36’ st Sanchez), Romano (38’ st Inguscio); Rossi, Ancora (29’ st Ruiz). A disp. Di Donato, Mariano, Amico Scarlino. All. Oliva.

COSTA D’AMALFI (3-5-2): Provitolo; Lafarge, Nieblas (16’ st Martinelli), Cortes (34’ pt Celia); Esposito, Proto F., De Sio, Cuomo, Voladzko; Mbakogu (18’ st Maione), Cappiello. A disp. Manzi, Schiano, Capone, Iovieno, Moar, Salibe. All. Proto L.

ARBITRO: Cerqua sez. Trieste.

NOTE: Ammoniti Ancora, Romero, Amabile, Lezzi (U), Cortes, Cuomo (C); espulso al 47’ pt Cuomo (C) per doppia ammonizione. Rec. 4’ pt, 4’ st.

