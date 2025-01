ECCELLENZA – Barletta ormai imprendibile, in coda si allungano le distanze: i tabellini della 26ª

Eccellenza pugliese 2024/25, giornata 26: In vetta ormai il Barletta vola verso la promozione diretta in Serie D. Secondo è adesso l’Acquaviva che scavalca il Polimnia. La zona playoff e la zona playoff praticamente coincidono: le quinte sono Canosa e Bisceglie (40); le formazioni coinvolte in zona playout, oggi, vanno da Racale, UC Bisceglie e Foggia Incedit (36) in giù, con Ginosa (15), Molfetta (15) e Arboris Belli (8) che appaiono ormai spacciate, sebbene manchino ancora 12 partite alla fine. I tabellini.

FOGGIA INCEDIT-GALATINA 2-5

RETI: 8′ pt e 40′ pt Mariano (G), 20′ pt e 8′ st Mancarella G. (G), 13′ st Legari (G), 38′ st Siclari (F), 40′ st Colella (F)

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino (26′ st De Palma), Spinelli, Stele, Pissinis, Rodriguez, Dascoli (20′ st Della Corte), Cicerelli, Cormio (15′ st Virgilio), Colella, Siclari. All. Lasalandra.

GALATINA: Passaseo, Sorino, Mancarella J., Fruci, Monteduro, Candido, Mancarella G. (30′ st Maiorano), Legari, Gueye, Molina, Mariano (25′ st Caputo). All. Tartaglia.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

POLIMNIA-S. MASSAFRA 0-3

RETI: 36′ pt aut. Pavone, 6′ St Napolitano, 32′ st Russo

POLIMNIA: Rizopoulos, Avantaggiati, Divittorio (1′ st Melono), Urbano (7′ st Zaccaria), Gernone, Rapio, Loseto, Prekducaj (26′ st Mari), Oliveros, Ramos, Galano (9′ st Patierno). All. Anaclerio.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone (36′ st Marzio), Secondo (45′ st Carlucci), D’Arcante, Fabiano, Amatulli, Perrino, Napolitano (31′ st Sergio), Serafino, Quazzico (9′ st Tinelli), Russo. All. Malacari.

ARBITRO: Belinghieri di Lecco.

—

GINOSA-MANDURIA 0-2

RETI: 18′ st Chiochia, 46′ st Sosa

GINOSA: Coletta, Spinelli, Larizza, Schirizzi, Faye, Patronelli, Verdano, Kajak,, Ferrero, Gatto, Fede. All. Passariello.

MANDURIA: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Martina, De Sousa, Sernia (11′ st Palumbo), Rizzo, Caragnulo (11′ st Balanda), Vapopre (35′ st Sosa), Perchaud. All. Marsili.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

BRILLA CAMPI-CORATO 1-2

RETI: 18′ pt Fanelli (C), 27′ pt Mascarenhas (BC), 5′ st Santos Falciano (C)

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio (32′ st De Luca), Maniglia, Iaia, Cucci (40′ st Diop), Carrozzo, Torres, Valzano (25′ st Facecchia), Mascarenhas, Marti, Romero (6′ st Poleti). All. Patruno.

CORATO: Lacirignola, Ripanto, Rantucho, Dispoto, Colaci, Fanelli, Volpe, Frappampina (35′ st Dargenio), Santos Falciano, Campitiello (20′ st Joof), Sidibe (28′ st Gueye). All. Diaw.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

GALLIPOLI-UC BISCEGLIE 3-1

RETI: Menendez, Iborra, Bellino (7′ st Ramirez9; Galan, Benvenga, De Vito, Prinari (7′ st Morleo), Tarantino, Amarildo (47′ st Cardamone), Scialpi, Schirosi (7′ st Sansò). All. Sportillo.

UC BISCEGLIE: Troilo, Monopoli, Bufi (17′ st Lanotte), Petruzzelli, Guglielmi, Andriano (39′ st Mastrapasqua), Soldani (20′ st Suriano), Pelosi (39′ st Dembelè), Paolillo, Amoroso, Saani. All. Monopoli.

ARBITRO: Ventrone di Roma 1.

—

BITONTO-NOVOLI 1-0

RETI: 12′ st Senè

BITONTO: Addario, Marchitelli (23′ st Grumo), Cantalice, Cannito, Senè (43′ st Gagliardi), Demichele (47′ st Lacassia), Tedone, Trofo, Lavoratti (32′ st Ungredda), Bozzi (36′ st Napoli), Aprile. All. Modesto.

NOVOLI: Suma, D’Andria, La Marina, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica, Soares (13′ st De Blasi), Pignataro, Galan (43′ st Potenza), Ginard. All. Luperto.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

BISCEGLIE-ATL. RACALE 1-0

RETI: 44′ pt Pizzutelli

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna (30′ st Salvador), Di Fulvio, Visani, Ciurlo, Pizzutelli, Forbes, Martinez (39′ st Zappacosta), Konè (47′ st Palazzo), Colaci (18′ st Cutrignelli), Latorre (11′ st Pedrini). All. Di Meo.

ATL. RACALE: Catelli, Giglio, Layus, Guevara (21′ st Filippi Filippi), Sasso, Centonze (3′ st Portaccio), Bottari, Flordelmundo, Pennetta (27′ st Romano), Barbero (34′ st Santomasi), Gutierrez. All. Calabuig.

ARBITRO: Albano di Taranto.

..

BARLETTA-ARBORIS BELLI 5-2

RETI: 12′ pt Pinto (B), 18′ pt Mezzapesa (AB), 23′ st, 40′ st rig. e 46′ st Scaringella (B), 41′ st Fernandez (AB), 17′ st rig. Giambuzzi (B)

BARLETTA: Massari, Giambuzzi, Pinto (36′ st De Gol), Lobosco, Turitto, Bernaola, Bayo, Lavopa, Scaringella, Lopez, Rotondo (24′ st Leone). All. De Candia.

ARBORIS BELLI: Menegatti, De Carolis, Fumarola, Labarile, Angelini (30′ st Troilo), Torrisi (21′ st Turnone), Mezzapesa, Calderon (30′ st Longo), Laguardia, Fernandez (41′ st Nagoshi), Buccoliero (1′ st Garcia). All. Solidoro.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

ATL. ACQUAVIVA-CANOSA 1-0

RETI: 19′ pt Guglielmi

ATL. ACQUAVIVA (f.i.): Bozzi, Di Cillo, Asselti, Cannone, Difino, Taal, Guglielmi, Gernone, Bongermino, Marasciulo, Novelli. All. Leonino.

CANOSA (f.i.): Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Milano, Barrasso, Sanchez, Mangialardi, Ciannamea. All. Di Simone.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

N. SPINAZZOLA-MOLFETTA 3-0

RETI: 7′ pt Bonanno, 13′ pt Caruso, 32′ st Cappellari

N. SPINAZZOLA (f.i.): Liso, Cappellari, Cagnetta, Dinielli, Losappio, Diomandè, Bonanno, Bux, Corado, Garcia, Caruso. All. Zinfollino.

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Thiam, Mercurio, Taccarelli, Esposito, Vino, Camara, Forgione, Partipilo, Romio, Adama. All. Carbone.

ARBITRO: Bruno di Lecce.