LECCE – Gli impegni internazionali dei giallorossi: Dermaku a Wembley, Borbei para-rigori in Lettonia

Facciamo il punto coi nazionali giallorossi impegnati in giro per l’Europa con le rispettive rappresentative.

Sugli scudi ci è già salito Alexandru Borbei, portiere titolare della Primavera del Lecce, che, mercoledì scorso, è stato assoluto protagonista della vittoria della sua Romania under 19 sulla Lettonia (1-0), avendo parato due rigori, entrambi allo stesso calciatore. In campo, per una mezzora, anche Catalin Burnete, suo collega attaccante nella squadra di mister Grieco. Sono previste altre due gare prima del ritorno a Lecce: domani, 13 novembre, alle 11, Romania-San MArino; martedì 16 alle 15, Romania-Turchia.

Ieri sera sono scesi in campo Brynjar Bjarnason e Thorir Helgason con la nazionale islandese in Romania-Islanda 0-0. Il primo è restato in campo per tutta la gara; il secondo ha giocato gli ultimi 20 minuti. Domenica, ultima sfida del girone: alle 18 c’è Macedonia del Nord-Islanda. La Macedonia dell’ex Lecce Boban Nikolov, è a un passo dagli spareggi playoff per qualificarsi ai Mondiali di Qatar.

Questa sera, a Wembley, l’Albania di Kastriot Dermaku, allenata da Edy Reja, si giocherà le residue speranze di qualificazione, quantomeno ai playoff, contro l’Inghilterra, vice campionessa europea. La classifica attuale vede l’Inghilterra in testa con 20 punti; la Polonia, seconda, a 17; terza l’Albania a 15. Come noto, la prima si qualifica direttamente ai Mondiali; la seconda va ai playoff. La Polonia, questa sera, giocherà sul campo dell’Andorra. Nell’ultimo turno: Albania-Andorra, Polonia-Ungheria e San Marino-Inghilterra.

(foto: K. Dermaku, ph. Coribello/SalentoSport)