GIOVANILI – Lupiae Lecce-Olympique Soccer (Allievi U17) sospesa per rissa: le motivazioni e le decisioni del Giudice sportivo

Gara a dir poco bollente quella tra gli Allievi under 17 della Lupiae Lecce e dell’Olympique Soccer, disputata lo scorso 6 novembre.

Il Giudice sportivo competente ha deciso di assegnare la sconfitta a tavolino a entrambe le squadre per via di ciò che si è scatenato al 45′ del primo tempo.

“Rilevato che, al minuto 45 del primo tempo, al termine di un’azione di gioco, il calciatore della Pgs Lupiae Lecce Asd, Maddalena Manuel Jacopo, ha lanciato il pallone contro il sig. Macchia Antonio, presente sulla panchina dell’Asd Olympique Soccer e, in quel momento vicino a lui, per poi colpirlo con due calci;

constatato che tale situazione ha comportato un momento di forte tensione, con contatti fisici fra i componenti delle panchine e i calciatori delle due squadre;

verificato che l’arbitro, in una situazione di questo tipo, mentre stava per espellere i più facinorosi della rissa creatasi, i calciatori della Pgs Lupiae Lecce Porpora Cristian e Centonze Federico, veniva ‘spinta violentemente’ dall’allenatore della società, sig. Cimarelli Christian; visto che l’arbitro, al termine di tale situazione, al minuto 45 del primo tempo, è stato costretto a sospendere definitivamente la gara, nonostante abbia più volte invitato le squadre a riprendere il gioco, per tale motivo, anche dietro espresso desiderio dei dirigenti di entrambe le squadre, sospendeva definitivamente la partita”.

Oltre alla doppia sconfitta a tavolino, il Giudice sportivo ha comminato, a entrambe le società, un’ammenda di 50 euro per comportamento scorretto in campo; all’Olympique, un’ammenda aggiuntiva di 100 euro per la presenza in panchina del sig. Macchia, persona non tesserata con la società; ha squalificato, sino al 31.12.2021, il calciatore Maddalena; per una giornata, i calciatori Porpora e Centonze; ha, infine, inibito l’allenatore della Lupiae, Cimarelli, sino al 31.12.2021, per la forte spinta data all’arbitro.