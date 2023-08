LECCE – Il 13° ingaggio estivo è un volto conosciuto: ufficiale il ritorno di Remi Oudin

in foto: R. Oudincopyright: Coribello/SS

Il tredicesimo ingaggio della sessione estiva di calciomercato 2023/24, per il Lecce, è un volto conosciuto. È quello di Remi Oudin, tornato a Lecce e ufficializzato poco fa. Il francese proviene dal Bordeaux e ha firmato un contratto triennale.

L’esterno offensivo francese classe ’96, prelevato la scorsa estate in prestito dal Bordeaux, ha già svolto le visite mediche ed è a disposizione sin dal prossimo impegno dei giallorossi, in programma domenica sera contro la Salernitana al Via del Mare.

Oudin fu protagonista di una buona seconda parte di stagione e della conquista di una maglia da titolare, soprattutto grazie all’intuizione di Marco Baroni di schierarlo mezzala accanto a Hjulmand. Memorabile la doppietta messa a segno all’Olimpico contro la Lazio e la splendida rete messa a segno nell’ultima gara di campionato col Bologna.