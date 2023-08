CASARANO-GALLIPOLI – Tecnici soddisfatti. Rajkovic: “Volevo farne tre”

Non è stato facile per Casarano e Gallipoli giocare il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D con un caldo asfissiante e con le gambe pesanti a causa della preparazione precampionato, eppure entrambi i tecnici sono soddisfatti di quanto fatto vedere in campo dalle rispettive compagini.

Mister Alessandro Carrozza (Gallipoli): “Al di là del risultato, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una grandissima squadra che lotterà per il vertice alto della classifica. Nonostante siamo in una fase di preparazione, credo che la mia squadra anche sotto l’aspetto fisico abbia retto molto bene. Anche a livello di gioco abbiamo avuto le nostre chance. Sono molto contento della prova dei miei ragazzi. C’è da migliorarsi molto. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e dobbiamo trovare intesa soprattutto a livello tattico, ma quello è normale. Abbiamo 14 giorni prima che inizi il campionato e ci alleneremo per migliorarci. Ribadisco: sotto l’aspetto del gioco mi sono piaciuti moltissimo, anche se in alcuni frangenti potevamo fare meglio, ma abbiamo il tempo per correggere alcuni errori”.

Mister Giuseppe Laterza (Casarano): “Mi è piaciuto tanto di ciò che ho visto in gara, sia perché era la prima partita, dopo appena quattro settimane di lavoro, sia perché la nostra è una squadra completamente nuova. Dal primo minuto abbiamo subito avuto la mentalità giusta, andando a prendere l’avversario alto e questa è una cosa su cui stiamo lavorando sin dal primo giorno. Poi, abbiamo un po’ preso le distanze, ma credo che con questo caldo sia abbastanza normale. Avevamo un’idea e per 40’ l’abbiamo espressa, poi è chiaro che quando non riesci a prenderli alti, arretri un pochino. Nella parte finale, quando abbiamo un po’ perso le distanze, potevamo essere più bravi nella gestione della palla, che al momento ci manca, ma sulla quale lavoreremo tanto. In questo momento la lucidità è poca e magari ci sono stati degli errori tecnici. Abbiamo tanti uomini di qualità, Citro ci dà qualcosa in più, è un giocatore estroso e di esperienza. In questo momento abbiamo solo lui come trequartista, visto che gli altri sono esterni, ma credo che questa squadra anche in assenza di Citro possa continuare a giocare bene, sia pure in modo diverso. Rajcovic è un lavoratore, attacca la porta la profondità. Era arrabbiatissimo quando ha sbagliato il gol sul finale di primo tempo. Ha fatto un’ottima gara, anche in fase di non possesso, andando persino ad attaccare il portiere. Thiandoum è un bel giocatore, al primo anno di under, tecnicamente va lavorato, ma tatticamente mi ha sorpreso per la qualità. Un ragazzo che può crescere tantissimo e dobbiamo essere bravi noi per portare tutti gli under in condizioni di poter fare bene e crescere.”

Marko Rajcovic (Casarano): “Per me è stato un esordio bellissimo, in un bel clima con tutti i tifosi che ci hanno sostenuto per novanta minuti. A loro va il mio grazie. Sono felice di aver realizzato due gol, ma mi dispiace per non essere riuscito a farne tre. Ho avuto la possibilità di farlo, ma non sono stato preciso. Dobbiamo lavorare durante la settimana per migliorare, c’è ancora tanta strada da fare. Da parte mia, voglio realizzare molti gol, portare sempre più in alto il Casarano e vedere il Capozza sempre più pieno. Mi auguro che domenica prossima ci sia una grande cornice di pubblico, perché abbiamo bisogno di tutti per andare avanti in questa competizione”.