LECCE – D’Aversa: “Non guardo la classifica, abbiamo recuperato una gara non semplice”

Contento per il punto conquistato in rimonta ma decisamente non soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalla sua squadra nel primo tempo. Roberto D’Aversa, in sala stampa, analizza Fiorentina-Lecce.

“Non guardo la classifica, siamo solo all’inizio. Sono contento perché abbiamo recuperato una partita non semplice nella ripresa. Abbiamo dei giocatori che se capiscono la loro bravura e la loro qualità tecnica, possono diventare forti. Sono rammaricato per aver concesso un gol evitabilissimo su calcio d’angolo. Siamo una squadra giovane e a volte mancano le letture, ma diamo merito ai ragazzi che ci hanno creduto sino alla fine. Krstovic? In allenamento si è presentato bene, con una bella faccia, segnando due gol in 15 minuti. Nella ripresa abbiamo cambiato l’atteggiamento perché nel primo, davanti a 30mila spettatori, ci siamo fatti schiacciare. Nell’intervallo ne avrei voluto cambiare diversi, ma siamo soddisfatti del risultato e miglioreremo nei dettagli. Avevamo preparato la partita in pressione ma abbiamo sbagliato la gestione di questa cosa, facendo errori di lettura, mentre nella ripresa siamo stati più bravi a pressare. Avanzando Rafia su Arthur, abbiamo fatto meglio, non a caso il gol è uscito da lì. La condizione? All’inizio sembrava fossimo noi ad aver giocato giovedì in Europa. È stato fondamentale l’aspetto mentale perché errori fatti nel primo tempo poi non sono stati fatti nella ripresa” (fonte: firenzeviola.it).