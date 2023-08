LECCE – Hjulmand non convocato per la trasferta a Cadice, Sporting Lisbona a un passo

Il capitano del Lecce, Morten Hjulmand, non comparirà tra l’elenco dei convocati per la partita di domani sera a Cadice, valevole per il Trofeo “Ramon de Carranza”, contro la locale formazione.

Questo perché il centrocampista danese ha chiesto e ottenuto, dalla società, il permesso di incontrare gli esponenti dello Sporting Lisbona, club seriamente interessato ad acquistare il suo cartellino. La cifra che i lusitani avrebbero messo sul piatto si aggira sui venti milioni di euro.

L’addio di Hjulmand a Lecce, pertanto, appare ormai questione di ore.

L’elenco dei convocati per Cadice-Lecce sarà comunicato nelle prossime ore. Dovrebbe esserci anche il nuovo arrivato, Ylber Ramadani, candidato a ereditare il ruolo di Hjulmnand come play arretrato della squadra di Roberto D’Aversa.

(foto: Hjulmand in Lecce-Napoli di quest’anno – Coribello/SalentoSport)