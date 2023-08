LECCE – Tremano le gambe ai rigori ma i giallorossi escono da Cadice a testa alta

Il Lecce esce a testa alta da Cadice, pareggiando per 1-1 dopo i tempi regolamentari ma cedendo il passo dopo i calci di rigore. Il Trofeo “Ramon de Carranza” rimane in Spagna ma sono tante le buone notizie per la squadra di Roberto D’Aversa, capace di reggere il confronto internazionale contro una formazione di buon livello.

D’Aversa schiera i suoi con un 4-2-3-1: è Strefezza ad agire da falso nove, con Rafia a dettare ritmi e movimenti alle sue spalle. Non c’è Hjulmand, a un passo dallo Sporting Lisbona. Il primo spunto è dei padroni di casa con un tentativo di Chris Ramos che non inquadra lo specchio. Replica salentina con un’azione Strefezza–Banda, recuperato sul più bello da Iza. Al minuto 12 è vantaggio ospite: discesa di Banda sull’out sinistro, assist per Almqvist e palla alle spalle di Ledesma. Punti nell’orgoglio, i padroni di casa, però non mordono sino al 39′, quando Roger vince il duello con Pongracic e disegna una parabola a palombella imprendibile per Falcone. Al riposo è 1-1.

La ripresa si apre con uno spunto di Strefezza che sfrutta l’errore di un avversario e calcia in porta, trovando una pronta risposta di Ledesma. Attorno al 65′ è Alqmqvist ad andare di nuovo al tiro da posizione defilata, palla controllata da Ledesma che si tuffa per sicurezza. Il Lecce reclama anche un calcio di rigore per un mani in area su azione di Rafia, ma l’arbitro lascia correre. In campo anche Ceesay e Blin per Almqvist e per un positivo Ramadani. Prima del triplice fischio, l’unica nota di cronaca è un tentativo di Alex contrato da Baschirotto. Si va ai rigori.

Gli spagnoli partono male con l’errore di Alex ma Strefezza non ne approfitta e si fa parare il rigore del possibile vantaggio; segna Negredo e lo imita Ceesay; a segno Bastida mentre Gonzalez si fa parare il tiro dagli undici metri; a segno il rigore di Lucas Peres ma Maleh fallisce il pareggio facendosi parare il tiro. Vince il Cadice ma il Lecce torna a casa con delle buone sensazioni, nonostante la squadra sia ancora in costruzione. Domenica prossima esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Como.

—

IL TABELLINO

Cadice, Trofeo “Ramon de Carranza”

domenica 6 agosto 2023, ore 21

CADICE-LECCE 1-1 (4-2 dcr)

RETI: 12′ pt Almqvist (L), 39′ pt Roger (C)

SEQUENZA RIGORI: Alex (C) fuori, Strefezza (L) parato, Negredo (C) gol, Ceesay (L) gol, Bastida (C) gol, Gonzalez (L) parato, Luca Pires (C) gol, Maleh (L) parato

CADICE (4-4-2): Ledesma (35′ st David Gil) – Iza (16′ st Zaldua), Fali (35′ st Luis Hernandez), Mbaye (35′ st Jorge Mere), Javi Hernandez (35′ st Lucas Pires) – Alejo (35′ st Sobrino), Alcaraz (35′ st Bastida), San Emeterio (35′ st Jose Mari), Darwin (35′ st De La Rosa) – Chris Ramos (35′ st Negredo), Roger (35′ st Alex). A disp. Carlos, Mwepu. All. Sergio Gonzalez.

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Gendrey (40′ st Dermaku), Pongracic, Baschirotto, Gallo – Ramadani (30′ st Blin), Gonzalez – Almqvist (30′ st Ceesay), Rafia (45′ st Maleh), Banda (37′ st Di Francesco) – Strefezza. A disp. Bleve, Brancolini, Burnete, Helgason, Berisha, Listkowski, Smajlovic, Lemmens, Corfitzen, Dorgu, Rodriguez. All. D’Aversa.

ARBITRO: Hernandez Maeso.

NOTE: ammoniti Alejo, Fali (C), Ramadani (L). Rec. 3′ pt, 3′ st.

(foto: Almqvist festeggiato dopo il gol – US Lecce)