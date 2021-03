LECCE – Hjulmand e Nikolov, via al trittico con le rispettive nazionali: il programma

Cominciano questa sera gli impegni internazionali per Morten Hjulmand e Boban Nikolov, i due tesserati del Lecce che sono stati convocati da, rispettivamente, Under 21 della Danimarca e nazionale maggiore della Macedonia del Nord.

Hjulmand scenderà in campo questa sera alle ore 21 in Ungheria per sfidare la Francia nella prima giornata del Gruppo C della fase finale degli Europei. Domenica alle ore 15, poi, la sua Danimarca se la vedrà con l’Islanda per chiudere il trittico mercoledì 31 alle ore 18 contro la Russia.

Per Nikolov, invece, ci saranno i primi incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Questa sera alle 20.45 la sua Macedonia del Nord affronterà in trasferta a Ploiesti la Romania; domenica alle ore 20.45, poi, match interno contro il Liechtenstein; infine, mercoledì alle ore 20.45 trasferta in Germania.

(foto: M. Hjulmand – ©SalentoSport/Coribello)