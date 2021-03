VOLLEY A2/f – Marsala, niente aereo: Cutrofiano a riposo forzato ma alle viste c’è Roma

È una Pool Promozione di volley A2, come qualsiasi altra attività, anche extra-sportiva, pesantemente condizionata dal Covid quella della stagione 2020-21.

Ieri, nella quinta giornata di andata, sono state tre le partite rinviate a data da destinarsi, tra cui quella della Cuore di Mamma Volley Cutrofiano che avrebbe dovuto ospitare il Marsala. Le siciliane non sono riuscite a raggiungere il Salento in aereo e quindi la Lega Volley ha disposto il rinvio.

Al momento, questo è il quadro delle gare da recuperare, giornata per giornata:

GG 1 andata: Cutrofiano-Roma, Pinerolo-Macerata

GG 3 andata: SG Marignano-Roma, Vallefoglia-Marsala, Soverato-Pinerolo

GG 4 andata: Roma-Vallefoglia, Mondovì-SG Marignano, Sassuolo-Macerata

GG 5 andata: Vallefoglia-Pinerolo, Cuutrofiano-Marsala, SG Marignano-Sassuolo. Giocate ieri: Macerata-Roma 3-1, Soverato-Mondovì 1-3.

Il calendario va, comunque, avanti e nel weekend dovrebbe cominciare il girone di ritorno con questo programma:

GG 1 ritorno: Roma-Cutrofiano (27.03 ore 17), Mondovì-Vallefoglia (28.03 ore 17), Macerata-Pinerolo (27.03 ore 17.30), SG Marignano-Marsala rinviata, Sassuolo-Soverato (28.03 ore 17).

Per il Cutrofiano, quindi, è in calendario la trasferta nella Capitale contro una delle più accreditate squadre per il salto di categoria.

CLASSIFICA: Mondovì 51 – Roma 47 – Vallefoglia 44 – Macerata 41 – Pinerolo 40 – Marsala e Cutrofiano 38 – Sassuolo 34 – SG Marignano e Soverato 33.

(foto: la Volley Cutrofiano, archivio ©SalentoSport/Coribello)