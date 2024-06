LECCE – Hjulmand, capitano per sempre: primo gol con la Danimarca per il mai dimenticato Morten

Una saetta col destro, da circa venti metri abbondanti, con palla che tocca il palo alla destra del portiere inglese e oltrepassa la linea di porta. Morten Hjulmand, ex capitano del Lecce, ha scelto forse la partita più importante della sua breve carriera con la nazionale danese per cancellare lo zero nella casella ‘gol segnati’.

Un’altra Corvinata che lascia il segno, dunque. Dopo averlo prelevato dalla seconda serie austriaca per circa 200mila euro, Hjulmand, a gennaio del 2021, Hjulmand, in breve, ha scalato tutte le classifiche di merito e di rendimento, contribuendo al ritorno del Lecce in Serie A nel 2021-22, svelandosi al calcio che conta nella stagione successiva, nella quale guidò i giallorossi ad una splendida salvezza in Serie A, all’esordio nel massimo campionato.

Quindi, il salto in Portogallo, allo Sporting Lisbona (con cui, quest’anno, ha vinto il titolo nazionale), per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, cifra con la quale il club salentino ha costruito un’altra squadra e ha colmato i residui debiti pregressi, risalenti alle due stagioni del Covid.

Tanti applausi, quindi, per Morten, danese purosangue, ma leccese per sempre. E per chi l’ha scoperto, andandolo a pescare, Pantaleo da Vernole, da una Serie B di un campionato minore, intravedendoci delle qualità che, oggi, sono sotto gli occhi di tutta Europa.

(il gol di Hjulmand dal minuto 1:00 circa)