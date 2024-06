LECCE – Ritiro: si va in Austria, ufficiali le date. Si separano le strade con Mazzeo e Chevanton

Cambia la sede del ritiro precampionato del Lecce. Niente più Folgaria, ma si andrà oltreconfine, a Neustfit im Stubaital per la precisione, in Austria, nel distretto tirolese di Innsrbuck-Land. Le date del ritiro sono quelle comprese tra il 14 e il 28 luglio prossimi.

Si alloggerà presso l’Hotel Mildered Hof, mentre le sedute di allenamento si sbolgeranno presso il SSV Neustfit-Stadion. Più in là sarà diramato anche il programma delle amichevoli che saranno disputate in loco.

Intanto, dopo la separazione con mister Federico Coppitelli, ex allenatore della Primavera, andato a fare esperienza in Croazia, la società si congeda anche dai tecnici dell’Under 15 (ottava nell’ultimo campionato) e dell’Under 17 (decima), Ernesto Chevanton e Vincenzo Mazzeo: “Dopo un cordiale confronto tra le parti – si legge in una nota del club – il rapporto contrattuale con i tecnici non sarà ulteriormente prolungato. La società ringrazia mister Chevanton e mister Mazzeo per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione, augurando loro le migliori fortune professionali”.