ATL. RACALE – Cimino: “Avanti con Inguscio e Calabuig. Obiettivo continuare a divertirci e far divertire”

In casa Atletico Racale arrivano le prime notizie ufficiali in vista della prossima stagione. Sono due le riconferme di peso: quella di Gianni Inguscio nel ruolo di direttore sportivo e quella di Matias Calabuig come allenatore della prima squadra.

Dopo aver chiuso il campionato centrando un buonissimo terzo posto, il Racale è al lavoro per rinforzare la rosa per la stagione ventura che si preannuncia molto più impegnativa di quella appena conclusa. Il nuovo format prevede l’abolizione dei due gironi da 14 squadre e il ritorno a girone unico a venti.

“Il ritorno al girone unico – commenta il presidente Francesco Cimino – da un lato dà maggiore carisma e attrattiva all’Eccellenza pugliese, sarà più stimolante parteciparvi, ma si dovrà spesso giocare nell’infrasettimanale e ci saranno esborsi triplicati sotto il profilo delle spese di gestione per le trasferte. Ciò necessità maggiori impegni economici perché il torneo durerà un mese in più. Bisognerà attrezzarsi perché quest’aspetto richiederà più risorse economiche. Il nostro obiettivo resterà quello di mantenere la categoria per continuare a divertirci e a far divertire, come fatto in questa stagione”.

Un campionato chiuso in bellezza: “Ricordo – prosegue il presidente racalino – con immenso orgoglio e soddisfazione, che il Racale si è classificato terzo col miglior attacco e la miglior difesa della stagione e il titolo di capocannoniere di Latorre. Un risultato che va al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo cominciato in sordina cercando di divertirci e di salvarci quanto prima, poi l’appetito vien mangiando e siamo arrivati a toglierci qualche soddisfazione in più. Un bilancio più che positivo sia per le aspettative, sia per i risultati raggiunti”.

Sul riconfermato Calabuig: “Lo seguivo già dai tempi di Gallipoli, con lui si è creata un’immediata empatia. Ho puntato su di lui e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni”. Cimino preannuncia qualche novità nello staff: “Sarà riconfermato il professor Carlo Stea mentre il preparatore dei portieri Marco Buccarella ha chiuso l’accordo con l’Ugento, provvederemo alla sua sostituzione. Il ds Inguscio è al lavoro per riconfermare alcuni calciatori della scorsa annata e per consegnare al mister una rosa capace di giocarsela con tutti”.

Il fiore all’occhiello della positiva annata dell’Atletico Racale è stata la crescita esponenziale del settore giovanile. Spicca il secondo posto assoluto colto dai Giovanissimi Under 14 a livello regionale, secondi solo al Cerignola: “Il nostro settore giovanile è motivo di orgoglio e immensa soddisfazione – commenta il dirigente biancazzurro -, da sempre lo seguo con molta attenzione, in tutte le categorie. Quest’annata è stata ricca di emozioni. Siamo al lavoro per arricchire questo progetto con nuove figure, alzando l’asticella della qualità tecnico-tattica dei nostri collaboratori. Ringrazio tutti i mister e, in particolare, il coordinatore Roberto Russo che, con me, da undici anni continua col suo impegno incessante per il settore giovanile”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)